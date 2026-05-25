Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ αλλά με… περιβαλλοντικό τέλος – Τι συζητούν ΗΠΑ και Ιράν, τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης

Η πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ περιλαμβάνει παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αναφέρουν πηγές.
Δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι με γνώση της τρέχουσας διπλωματίας επιβεβαίωσαν στο CBS News ότι, εν αναμονή της έγκρισης του Ιράν, οι όροι στο σχέδιο μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνουν:
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν λέει ότι δεν θα επιβληθούν διόδια στα όρια του Ορμούζ, αλλά ίσως «περιβαλλοντικό τέλος». Επιπλέον το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα και μπορεί να μεταφέρει το ουράνιο εκεί, σύμφωνα με το Al Arabiya.
Την ίδια ώρα, που ο Τραμπ συνδέει τη συμφωνία με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται να συνδέει τις Συμφωνίες του Αβραάμ με την μη αναστρέψιμη πορεία προς το παλαιστινιακό κράτος
Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ουσιαστικά όλα αυτά τα σημεία στο CBS News την Κυριακή, εκτός από τη δήλωση για το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και την 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας.
