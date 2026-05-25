search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 21:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 19:35

Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ αλλά με… περιβαλλοντικό τέλος – Τι συζητούν ΗΠΑ και Ιράν, τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης

25.05.2026 19:35
hormuz tanker

Η πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ περιλαμβάνει παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αναφέρουν πηγές.

Δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι με γνώση της τρέχουσας διπλωματίας επιβεβαίωσαν στο CBS News ότι, εν αναμονή της έγκρισης του Ιράν, οι όροι στο σχέδιο μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνουν:

  • Παράταση 60 ημερών της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.
  • Το Ιράν θα ανοίξει αμέσως ξανά το Στενό του Ορμούζ και θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την επιστροφή της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών.
  • Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, δηλώνουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται αμέσως και οριστικά. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από απειλές ή χρήση βίας.
  • Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα.
  • Το Ιράν συμφωνεί ότι το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί βάσει ενός μηχανισμού στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.
  • Τα ζητήματα των παγωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν λέει ότι δεν θα επιβληθούν διόδια στα όρια του Ορμούζ, αλλά ίσως «περιβαλλοντικό τέλος». Επιπλέον το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα και μπορεί να μεταφέρει το ουράνιο εκεί, σύμφωνα με το Al Arabiya.

Την ίδια ώρα, που ο Τραμπ συνδέει τη συμφωνία με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται να συνδέει τις Συμφωνίες του Αβραάμ με την μη αναστρέψιμη πορεία προς το παλαιστινιακό κράτος

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ουσιαστικά όλα αυτά τα σημεία στο CBS News την Κυριακή, εκτός από τη δήλωση για το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και την 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας.

Διαβάστε επίσης:

Τιμές ήρωα στον Ουκρανό συνεργάτη των Ναζί Αντρίι Μέλνικ – Παρουσία Ζελένσκι η ταφή, τον χαρακτήρισε «μεγάλη προσωπικότητα»

Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα –  Θα υποβληθεί σε ακτινοθεραπείες

Βολιβία: O πρόεδρος μειώνει κατά 50% τους μισθούς μελών της κυβέρνησής του για να κατευνάσει την οργή του κόσμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran teheran
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν θα υπάρξει υποχώρηση διαμηνύει το Ιράν και υποβαθμίζει τα θετικά μηνύματα της Ουάσινγκτον – Πυρηνικά και κυρώσεις τα «αγκάθια»

ploio paros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συνέχισε το δρομολόγιό του το πλοίο SUPERRUNNER JET μετά τον έλεγχο – Είχε προσκρούσει ο καταπέλτης στην προβλήτα

Nicolas Cage
LIFESTYLE

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί του

alexandros-giotopoulos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Για «σκοπιμότητα» πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου μιλά η δικηγόρος του Γιωτόπουλου 

xioni vouna ellada 99 – new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξαφανίζεται το χιόνι από τα ελληνικά βουνά: Έχασαν το 58% τα τελευταία 40 χρόνια – Εξαντλούνται και τα αποθέματα νερού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 21:17
iran teheran
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν θα υπάρξει υποχώρηση διαμηνύει το Ιράν και υποβαθμίζει τα θετικά μηνύματα της Ουάσινγκτον – Πυρηνικά και κυρώσεις τα «αγκάθια»

ploio paros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συνέχισε το δρομολόγιό του το πλοίο SUPERRUNNER JET μετά τον έλεγχο – Είχε προσκρούσει ο καταπέλτης στην προβλήτα

Nicolas Cage
LIFESTYLE

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί του

1 / 3