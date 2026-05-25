ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 21:18
25.05.2026 20:30

Κρίσιμη μάχη στη ΜΕΘ για τον Μάριο Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Γιάννενα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τραυματίστηκε όταν η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε σε αυτοκίνητο, έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων.

Στη συνέχεια διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Οι γιατροί προχώρησαν σε δύο κρανιοεκτομές, με στόχο την αποσυμπίεση του εγκεφαλικού οιδήματος.

«Ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο 24ωρο μετά το χειρουργείο και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη», δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Δερδεμέζης, προσθέτοντας ότι «όποιος βρίσκεται στη ΜΕΘ είναι πάντα σε δύσκολη θέση εξ’ ορισμού».

Ο ίδιος υπογράμμισε, επίσης, πως η άμεση περίθαλψη που έλαβε αρχικά ο Μάριος Οικονόμου στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία.

Την ίδια ώρα, η ιατρική ομάδα αναμένει την αντίδραση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου, καθώς η εξέλιξη του εγκεφαλικού οιδήματος θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την κατάστασή του.

«Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός του και ευχόμαστε τα καλύτερα», κατέληξε ο διοικητής.

