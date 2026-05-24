24.05.2026
24.05.2026 09:40

Μάριος Οικονόμου: Μάχη για τη ζωή δίνει ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ μετά το τροχαίο – «Ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει επειδή κάποιος έκανε αναστροφή»

Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Γιάννενα, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» όταν η μηχανή που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε αμέσως στο «Χατζηκώστα» ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητα η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές οι πρώτες 48 ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες ενώ σήμερα θα του γίνει μαγνητική τομογραφία.

Η οργισμένη ανάρτηση γιατρού

Μια οργισμένη ανάρτηση για το τροχαίο με τον σοβαρό τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου έκανε γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

«Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή», έγραψε στο Facebook ο χειρουργός Φίλιππος Σιάκας.

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

