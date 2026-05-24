Euroleague Final Four 2026: Ώρα τελικού για την κορυφή της Ευρώπης – Αυστηρές οδηγίες για την προσέλευση των φιλάθλων

Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων ενόψει του τελικού του EuroLeague Final Four Athens 2026, που θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, εξέδωσε χθες το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 17:00, ενώ οι συρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 18:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία.

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωσης σε κανέναν φίλαθλο που δεν διαθέτει προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, με τα στοιχεία να πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα του εισιτηρίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ενόψει της διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Final Four της EuroLeague 2026, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 21:00 στο Ο.Α.Κ.Α. «TELEKOM CENTER ATHENS», και σε συνέχεια του από 21-05-2026 Δελτίου Τύπου σχετικά με τα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της διοργάνωσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

Ειδικότερα:

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το Ο.Α.Κ.Α..

Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το Ο.Α.Κ.Α. θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.».

Διαβάστε επίσης:

Euroleague Final 4: Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε μέτρα ασφαλείας ενόψει του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ – Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

Γιαννακόπουλος κατά αστυνομίας και Euroleague: «Απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

