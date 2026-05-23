ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 17:58
23.05.2026 17:14

Γιαννακόπουλος κατά αστυνομίας και Euroleague: «Απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τα όσα συνέβησαν στην 1η ημέρα του Final Four και έστρεψε τα «πυρά» του κατά της Αστυνομίας και της Euroleague.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της «White Veil», της εταιρείας που διαχειρίζεται το «T-Center», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με χαρακτηριστικά stories στάθηκε στα όσα συνέβησαν στο γήπεδο και στην μαζική είσοδο των φιλάθλων ο οποίοι δεν είχαν εισιτήριο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Είναι δύσκολες ημέρες αυτές. Είσαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις Αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όσο μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. Πολύ σωστά έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων και ταυτοπροσωπίες για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Τι να πω; Πριν από 15 μέρες όταν κάποιοι άνθρωποι μπήκαν να μπουν σ’ ένα ματς του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα. Δακρυγόνα ρίξατε. Και εχθές, ενώ βλέπατε τι γίνεται, το ξέρετε ότι δεν κάνατε ταυτοπορωσπία επειδή υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα. Όσο αν λέγεστε Αστυνομία, όσο και αν λέγεστε Αρχή, περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και από τους φιλάθλους που είχαν πληρώσει για να έρθουν και να δουν τον αγώνα. Όπα.

Και στην Ευρωλίγκα, εάν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε τιμωρήσει και θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές και εγώ δεν θα μπορούσα να πάω και στην επόμενή μου ζωή στο γήπεδο. Τώρα, που υπό τη δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς είχαμε παραχωρήσει το γήπεδο έγιναν όλα αυτά, τι σκ@@α θα κάνετε; Τι σκ@@α θα κάνετε; Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει; Πάλι εμένα θα τιμωρήσετε; Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Έχε χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει».

