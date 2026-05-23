Euroleague Final 4 – Μπαρτζώκας: «Θα είναι μία πραγματική μάχη, είμαστε έτοιμοι» – Σε πανηγυρικούς ρυθμούς η Αθήνα (Video)

Μία νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκα, σε ένα παιχνίδι που μονοπωλεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου τελικού τονίζοντας πως τέτοιες στιγμές αποτελούν κορυφαίες εμπειρίες για κάθε προπονητή και αθλητή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αναμετρήσεις με τη Ρεάλ έχουν πάντα ξεχωριστή ένταση και χαρακτήρισε τον φετινό τελικό ως ακόμη μία σπουδαία «μάχη» ανάμεσα σε δύο κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ. Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος και ξεκάθαρος για την ετοιμότητα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός θα δουλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή σε αγωνιστικό και πνευματικό επίπεδο.

Η δήλωση του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι το να παίζεις έναν τελικό απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η Ρεάλ. Θα είναι μία πραγματική μάχη. Όπως ήταν και κάθε φορά στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Μας αξίζει που είμαστε εδώ όπως αξίζει και στη Ρεάλ φυσικά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχικά και τακτικά. Να προσαρμοστούμε σε όσα θα κάνει η Ρεάλ και να τα εφαρμόσουμε. Τίποτα περισσότερο. Είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι».

Για το παράδοξο να έχει τρεις ή και τέσσερις σέντερ απέναντι στη Ρεάλ που έχει μείνει χωρίς και το αν θα κάνει κάποια προσαρμογή: «Αρχικά δεν είμαι ποτέ χαρούμενος όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Συμφωνώ πως η Ρεάλ στερείται τριών σημαντικών παικτών. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ ποιος θα είναι τελικά ο παράγοντας που θα κρίνει ένα παιχνίδι. Είμαι βέβαιος πως ο Σέρτζιο θα προετοιμάσει κάτι διαφορετικό για να καλύψει τις απουσίες.

Ίσως κάποια ζώνη, όπως μερικές που χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Είναι έξυπνος και αρκετά έμπειρος για να βρει έναν τρόπο να είναι ανταγωνιστικός στο παιχνίδι.

Δεν περιμένουμε ένα εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη φιλοσοφία μας στο παιχνίδι κι εκείνοι το ίδιο. Βεβαίως μην περιμένετε από εμένα να πω πως είμαστε φαβορί ή κάτι τέτοιο. Έχουμε την αυτοπεποίθησή μας για την ομάδα μας, όπως και η Ρεάλ. Αυτό έρχεται από την ποιότητα και την εμπειρία που έχουμε».

Για το αν κοιμήθηκε καλά: «Ναι κοιμήθηκα ήρεμος. Περίπου 6.5 ώρες».

Για το αν μπορούν να αλλάξουν το τέμπο όσο εντυπωσιακά το έκαναν και το 2013, αλλά και το ίδιο εντυπωσιακά με τους Iron Maiden που παίζουν απόψε στο ΟΑΚΑ: «Κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω στη συναυλία των Iron Maiden. Δεν ξέρεις ποτέ ένα παιχνίδι στο μπάσκετ, πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι οι αναλυτές εσείς λέγατε ότι παίζει η καλύτερη επίθεση εναντίον της καλύτερης άμυνας στην Ευρώπη.

Το σκορ πήγε σε χαμηλό τέμπο. Θα ήθελα να σας πω ότι ακόμη αν παίξουν και δύο επιθετικές ομάδες, δε σημαίνει ότι το παιχνίδι θα πάει 100-100. Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να έχει δημιουργία, ακόμη κι όταν είχε απουσίες παικτών που σκοράρουν».

Για τη σύγκριση του εαυτού του αλλά και του τελικού προ 13 ετών απέναντι στον ίδιο αντίπαλο: «Είμαι διαφορετικός άνθρωπος όπως όλοι μας (σ.σ. σε σχέση με το 2013). Η εξέλιξή μου, όπως όλων των ανθρώπων, η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως ο ενθουσιασμός μου όπως εκείνη την εποχή. Το μόνο ίδιο που βλέπω είναι οι ομάδες, αλλά και η δίψα και συγκέντρωση, στο πώς θα εκτελέσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε».

Για το αν είναι πολύ δύσκολο να προετοιμάζεις την ομάδα σε 24 ώρες για ένα 40λεπτο που κρίνει τη χρονιά και το αν θα ήταν προτιμότερο οι τελικοί να γίνονται με σειρά αγώνων: «Προφανώς η προετοιμασία του αγώνα δεν είναι μόνο η 24ωρη που έχουμε για το παιχνίδι. Η ομάδα χτίζει συμπεριφορές, χαρακτήρα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να στηριχθείς σε αυτό που σε έχει φέρει μέχρι εδώ.

Όσον αφορά στο τι πιστευώ, όλοι λέμε πάντα τι πιστεύουμε με βάση τι μας συμφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει τερματίσει τρεις φορές πρώτος και θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε έναν μεγαλύτερο εύρος αγώνων, θα μπορούσε να αποδείξει την ανωτερότητά του. Σε ένα παιχνίδι συμβαίνουν τα πάντα, αυτή είναι όμως η ομορφιά του Final Four.

Είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Γιατί στο NBA οι τελικοί διαρκούν δύο εβδομάδες. Χρειάζεσαι και τις συγκυρίες, την τύχη και την υγεία στο Final Four».

Για το πώς εμβαθύνουν στα σημαντικά γύρω από το μπάσκετ αφήνοντας στην άκρη την πίεση: «Προσπαθώ να αποφύγω οποιαδήποτε επιρροή απέξω. Δεν απαντάω στα τηλέφωνα και λυπάμαι για κάποια άτομα, δεν είμαι αλαζόνας, αλλά πρέπει να εστιάσω στη δουλειά μου. Δεν διαβάζω άρθρα. Προσπαθώ να είμαι με τον κύκλο μου, να κάνω τη δουλειά μου. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο Σέρτζιο. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ δεν τελειώνουν αύριο. Ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμη πιο δυνατός στα επόμενα παιχνίδια, είμαι σίγουρος για αυτό».

Για το αν ο μεγαλύτερος αντίπαλος το πόσο φαβορί θεωρείται για τον τελικό ακόμη και αν δεν αυτοπροσδιορίζεται έτσι: «Η όλη η συζήτηση για το φαβορί σε τελικό EuroLeague, είναι μία άποψη που δεν μας επηρεάζει. Υπάρχει πολλή ποιότητα και στις δύο ομάδες. Μερικές φορές η πίεση που έχει η γηπεδούχος ομάδα είναι μειονέκτημα. Φαίνεται ότι η Ρεάλ τώρα έχει τις δικαιολογίες για να παίξει το παιχνίδι χωρίς πίεση. Έτσι μοιάζει, δεν λέω αυτό. Ας παίξουμε το παιχνίδι και ας δούμε τι θα συμβεί».

Πλήθος εκδηλώσεων στο Ζάππειο

Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα με το Ζάππειο να έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο μπασκετικό φεστιβάλ με εκδηλώσεις και δράσεις.

Παρά τις καιρικές συνθήκες, αρκετοί πολίτες παραμένουν στον χώρο, περιμένοντας να βελτιωθεί ο καιρός ώστε να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, ενώ νωρίτερα είχαν βρει καταφύγιο κάτω από στέγαστρα περιμετρικά του χώρου.

Το Ζάππειο έχει ήδη μετατραπεί από την Πέμπτη σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, με σειρά δράσεων για όλες τις ηλικίες. Οι διοργανωτές εκφράζουν την ελπίδα ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν άμεσα, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ.

Διαβάστε επίσης:

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε για τα εισιτήρια: «Θα κινηθούμε νομικά» – Ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία από τους φιλάθλους της

Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός vs Ρεάλ – Οι τελικοί από το 1995 στο 2026

Ξεφάντωμα για τους ερυθρόλευκους στο VIP lounge του ΟΑΚΑ με Λιόλιου – «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» (Video)