Κίνα: «Έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν» – Οι τρομακτικές μαρτυρίες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με 90 νεκρούς (Video)

Τουλάχιστον 90 είναι οι νεκροί στην Κίνα από την ισχυρή έκρηξη σε ανθρακωρυχείο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η έκρηξη αερίου στο ανθρακωρυχείο Liushenyu Coal Mine στην επαρχία Shanxi αποτελεί τη χειρότερη μεταλλευτική καταστροφή στη χώρα από το 2009.

Τη στιγμή που σημειώθηκε στις 19:29 τοπική ώρα την Παρασκευή (22:29 GMT), βρίσκονταν σε υπηρεσία 247 εργαζόμενοι. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι ανασύρθηκαν σώοι, από τους εκατοντάδες διασώστες που στάλθηκαν στο σημείο.

Είκοσι επτά άτομα παραμένουν σε τοπικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ελαφρά τραύματα. Οι περισσότεροι επηρεάστηκαν από εισπνοή δηλητηριώδους αερίου, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο αέριο ήταν αυτό.

«Είδα καπνό, μύρισα θειάφι και φώναζα σε όλους να τρέξουν»

Ο τραυματισμένος ανθρακωρύχος Wang Yong δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι όταν σημειώθηκε το περιστατικό δεν άκουσε κάποιον θόρυβο, αλλά είδε ξαφνικά ένα μεγάλο σύννεφο καπνού.

«Μύρισα θειάφι, την ίδια μυρωδιά που υπάρχει μετά από ανατινάξεις. Φώναξα στους άλλους να τρέξουν. Καθώς τρέχαμε, έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν από τις αναθυμιάσεις. Μετά λιποθύμησα κι εγώ», είπε.

«Έμεινα εκεί περίπου μία ώρα μέχρι να συνέλθω μόνος μου. Ξύπνησα το άτομο δίπλα μου και βγήκαμε μαζί.».

Ορυχείο με «σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας»

Μέλη της διοίκησης του ορυχείου φέρονται να έχουν τεθεί υπό κράτηση. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, όμως τα κρατικά μέσα ανέφεραν ότι τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα — ενός εξαιρετικά τοξικού και άοσμου αερίου — είχαν «υπερβεί τα επιτρεπτά όρια».

Το 2024, το ορυχείο Liushenyu Coal Mine είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις εγκαταστάσεις με «σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας».

Η Tongzhou Group, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ορυχείο, φέρεται να είχε δεχθεί δύο διοικητικές κυρώσεις μέσα στο 2025 για ζητήματα ασφαλείας.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Τα δυστυχήματα στα ορυχεία άνθρακα είναι συχνά αλλά αυτή τη φορά πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο από τον Νοέμβριο του 2009, όταν έκρηξη αερίου σε ορυχείο στη Χεϊλονγκτζιάνγκ είχε στοιχίσει τη ζωή σε 108 ανθρώπους.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα.

Ο Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «αντλήσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό (…), να παραμένουν μόνιμα σε επαγρύπνηση για την εργασιακή ασφάλεια (…) και να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τέτοια μείζονα και καταστροφικά ατυχήματα»

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

