ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 16:11
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

23.05.2026 15:49

Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση διοργανώνουν φοιτητές ζητώντας εκλογές – «Προδότες και τρομοκράτες» τους «βαφτίζει» η κυβέρνηση

Νέα μαζική συγκέντρωση διοργανώνουν για σήμερα, Σάββατο, οι φοιτητές στη Σερβία απαιτώντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η συγκέντρωση με το σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν» θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα σε κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου.

Οι φοιτητικές οργανώσεις κάλεσαν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξη τους στο αγώνα των φοιτητών. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Τον Μάιο του 2025 οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για την διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν την συμμετοχή τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν. Κατά γενική εκτίμηση το φοιτητικό κίνημα αποτελεί σήμερα την σοβαρότερη απειλή για την διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος ασκεί την εξουσία από το 2012.

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσπαθεί να παρουσιάσει τους φοιτητές ως «προδότες του έθνους, τρομοκράτες, πληρωμένους από ξένα κέντρα» ενώ ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια συγκέντρωση φοιτητών τα τρένα διακόπτουν την κυκλοφορία και τα υπεραστικά λεωφορεία μειώνουν τα δρομολόγια για να μην μπορούν να φτάσουν στο Βελιγράδι διαδηλωτές από το εσωτερικό της χώρας. Αυτό συνέβη και σήμερα όταν οι πολίτες που είχαν εισιτήριο για να ταξιδέψουν σήμερα το πρωί αντίκρισαν στις εισόδους των σιδηροδρομικών σταθμών θυροκολλημένη ανακοίνωση για διακοπή των δρομολογίων. Το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς διοργανώνει επίσης συγκέντρωση των αποκαλούμενων «έμπιστων» (loyalists) μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Από νωρίς σήμερα το πρωί συνεργεία στήνουν σκηνές στο πάρκο μπροστά από την προεδρία της Δημοκρατίας, περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των φοιτητών.

Η σημερινή συγκέντρωση είναι η τέταρτη που διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι. Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025 όταν χρησιμοποιήθηκε το αποκαλούμενο «ηχητικό κανόνι» κατά των διαδηλωτών.

