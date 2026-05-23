Στους 10 οι νεκροί από επίθεση drone σε φοιτητική εστία – Για «έγκλημα» κάνει λόγο ο Πούτιν, απειλεί με αντίποινα

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν κτίριο φοιτητικής εστίας κολεγίου στο Σταρομπίλσκ, πόλη της κατεχόμενης από τη Ρωσία περιοχής του Λουχάνσκ στην Ουκρανία, σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 38, δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν.

Πρόσθεσε ότι ακόμη 11 άτομα αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να απομακρύνουν συντρίμμια από το σημείο.

Μιλώντας σε συνάντηση με βετεράνους πολέμου στη Μόσχα, ο Πούτιν χαρακτήρισε την επίθεση στη φοιτητική εστία ως «έγκλημα» και έδωσε εντολή στον στρατό να υποβάλει προτάσεις για αντίποινα. Τόνισε επίσης ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικές ή αστυνομικές εγκαταστάσεις κοντά στο κολέγιο.

Ο Λεονίντ Πασέτσνικ, επικεφαλής της διοίκησης που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία στην περιοχή, δήλωσε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 48 τραυματίστηκαν και 11 εξακολουθούν να αγνοούνται. «Οι διασώστες πέρασαν τη νύχτα ερευνώντας στα χαλάσματα στο Σταρομπίλσκ», είπε ο Πασέντικ.

Ο ουκρανικός στρατός αρνήθηκε τις ρωσικές κατηγορίες και υποστήριξε ότι έπληξε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης drones στην περιοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι το Κίεβο συμμορφώθηκε με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Στους 90 οι νεκροί της χειρότερης τραγωδίας σε ορυχείο εδώ και 17 χρόνια

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις – Σενάρια για νέα κλιμάκωση, άλλαξε το πρόγραμμά του ο Τραμπ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο



