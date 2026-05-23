ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 17:57
23.05.2026 17:47

Financial Times: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες

Κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Πρόσωπα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, αναφέρουν ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς και δέσμευση για συζητήσεις σχετικά με την αραίωση ή την παράδοση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν, επίσης, τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και θα συμφωνήσουν σε ελάφρυνση κυρώσεων, καθώς και στη σταδιακή αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται δεσμευμένα στο εξωτερικό.

Το «μνημόνιο κατανόησης» και ο Τραμπ

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε πως η Τεχεράνη συζητά ένα «μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό του πολέμου ως πρώτο στάδιο μιας συμφωνίας, πριν οι δύο πλευρές προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες μιας ευρύτερης συμφωνίας μέσα στις επόμενες 30 έως 60 ημέρες.

«Βρισκόμαστε τώρα στη φάση οριστικοποίησης αυτού του μνημονίου κατανόησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διαμεσολαβητές εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι όροι της συμφωνίας θα αποτρέψουν τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, από το να επαναλάβει επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η συμφωνία φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Βρίσκεται πλέον στα χέρια των αμερικανών για αξιολόγηση», δήλωσε διπλωμάτης που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

«Οι Ιρανοί φαίνεται πως είναι έτοιμοι να κάνουν περισσότερες παραχωρήσεις στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος — αυτή η συμφωνία βοηθά να γεφυρωθεί το χάσμα», πρόσθεσε.

Τα σημάδια προόδου εμφανίστηκαν έπειτα από κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποίησαν Πακιστανοί και Καταριανοί διαμεσολαβητές με Ιρανούς αξιωματούχους την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι διαμεσολαβητές βρίσκονταν σε τακτική επικοινωνία με τον αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ συνομιλούσαν με την ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας ηγούνταν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Αν οι ΗΠΑ “ξεκινήσουν ανόητα εκ νέου τον πόλεμο”, οι συνέπειες θα είναι “ακόμη πιο συντριπτικές και πικρές”»

«Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σχετικά με τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας», διαμήνυσε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν και Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στη συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του Πακιστανικού Στρατού, Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη.

Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανασυγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι, αν οι ΗΠΑ «ξεκινήσουν ανόητα εκ νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «ακόμη πιο συντριπτικές και πικρές».

