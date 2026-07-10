Το πετρέλαιο οδεύει σε εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 6%

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Ελαφρώς ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Παρασκευής (10.7.2026) μετά την χθεσινή αποκλιμάκωση στον απόηχο πληροφοριών για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 77 δολάρια ανά βαρέλι, αφού είχε υποχωρήσει περίπου 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι πληροφορίες ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συνεχίσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών που διέκοψε τις ροές φορτίων πετρελαίου και LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρόλα αυτά, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παρέμεινε σε τροχιά ανόδου περίπου 6% για την τρέχουσα εβδομάδα, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν για δύο συνεχόμενες ημέρες σε απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας αντίποινα από την Τεχεράνη σε αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή.

Ανάλογη είναι η κίνηση του αργού WTI που διαπραγματεύεται κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι οδεύοντας σε εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 5%.

Η αγορά παίρνει κατεύθυνση παρακολουθώντας τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είχε εκφράσει προ ημερών αμφιβολίες για την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία.

Ήταν ο λόγος που η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Πορθμού του Ορμούζ επιβραδύνθηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά εάν η δραστηριότητα διαμετακόμισης φορτίων θα ομαλοποιηθεί.

Εξάλλου το στρατηγικό πέρασμα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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