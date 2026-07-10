Συναγερμός για… Σαμαρά στη ΝΔ-  Το νέο κόμμα απειλεί τη γαλάζια βάση και το όριο του 25% 

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Απ΄ ότι φαίνεται μέσα από τις τάσεις της MRB στην κυβέρνηση έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά δεδομένου ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να αυξάνει στην δύναμη του , “ροκανίζοντας “ την ΝΔ.

Έτσι άλλωστε μπορούν να δικαιολογηθούν και οι επιθέσεις Κυρανάκη – Γεωργιάδη εναντίων του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα . Η κυβέρνηση προετοιμάζεται με ταχύτατους ρυθμούς για κάλπες καθώς ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να της δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και να την στείλει στα… Τάρταρα.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος δηλώνει ότι «σίγουρα ή μάλλον» θα ψηφίσει το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας , το 27,1% των πολιτών που στις ευρωεκλογές είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία σήμερα δηλώνει ότι «σίγουρα ή μάλλον» θα ψήφιζε το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Όπως γίνεται αντιληπτό το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλο και προφανώς φέρνει το Μέγαρο Μαξίμου σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Ξυπνά φόβους ακόμα και για τον κίνδυνο να βρεθεί κάτω από το όριο του μπόνους, το 25%.

Όπως σχολίαζαν μάλιστα γαλάζια στελέχη αυτό δείχνει ότι οι απόψεις του πρώην πρωθυπουργού έχουν απήχηση στην βάση του κυβερνώντος κόμματος.

Βάση των στοιχείων της ερευνάς σίγουρα και μάλλον σίγουρα θα ψήφιζε το 15,2% το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με το σίγουρα να βρίσκεται στο 3,3% και το μάλλον στο 11,9%.

Αυτό το ποσοστό το συνθέτουν οι ψηφοφόροι της κατά 27,1% από την ΝΔ ,23,3% από την ΝΙΚΗ ,25,2% από την Φωνή Λογικής .

Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του και στην πραγματικότητα οι πολίτες απαντούν σε ένα υποθετικό ερώτημα.

Ακόμα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, τον Δεκέμβριο του 2025, η πρόθεση ψήφου προς το υπό ίδρυση κόμμα εμφανίζει άνοδο, καθώς τότε το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν στο 19,9%.

Ο πρώην πρωθυπουργός πριν καν εμφανιστεί έχει καταφέρει να επιφέρει ένα σημαντικό χτύπημα στην ΝΔ και αυτό προφανώς δεν περνάει απαρατήρητο . Πολλοί θεωρούν μάλιστα ότι μετά την τελευταία του παρουσία στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης σύντομα θα καταφέρει να έχει ακόμα καλύτερη δημοσκοπική παρουσία το επόμενο χρονικό διάστημα .

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