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10.07.2026 09:55

ΠΑΣΟΚ: «Καρφί» Γερουλάνου για τη δημοσκόπηση της Pulse – «Προφανώς δεν είναι ικανοποιητική»

10.07.2026 09:55
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Στη θεωρία της… βελόνας που παραμένει ακίνητη για το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εμμέσως ο Παύλος Γερουλάνος, αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη μέτρηση της Pulse, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η εικόνα προφανώς είναι στιγμιαία και προφανώς δεν είναι ικανοποιητική», αν και έσπευσε να επισημάνει ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε διαρκή αναδιαμόρφωση, λέγοντας ότι νέα κόμματα εμφανίζονται στο πολιτικό προσκήνιο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν καταφέρει να προσελκύσουν τη μεγάλη μάζα των πολιτών που απέχουν από τις εκλογές.

«Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι ότι τα κοινά τα οποία μας κοιτούν και αναζητούν τη σωστή πολιτική λύση παραμένουν εκτός και συνεχίζουν να μας κρίνουν όλους», σημείωσε, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων θα αποφασίσει σχεδόν πάνω από την κάλπη, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει «συμπαγή βάση» επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του κόμματος είναι να πείσει ότι αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

«Πρέπει να βγούμε έξω, πόρτα-πόρτα, και αυτό κάνουμε. Να δώσουμε μάχη ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι η πραγματική επιλογή διακυβερνησιμότητας της χώρας είναι το ΠΑΣΟΚ. Εάν πείσουμε γι’ αυτό, τότε θα δείτε τα ποσοστά να τρέχουν», είπε, ενώ όσον αφορά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι προς το παρόν δεν διακρίνει στοιχεία που να αλλάζουν την πολιτική του απήχηση.

«Στην πολιτική, αν θες να πείσεις, πρέπει για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα λόγια σου και οι πράξεις σου να συνάδουν. Εδώ έχουμε ένα rebranding και αυτό έχει πολλά ερωτηματικά», προσθέτοντας ότι δεν είναι διατεθειμένος να αποκλείσει ή να «αφορίσει» κανένα κόμμα, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν βλέπει μέχρι στιγμής «κάτι που να μου λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει να διεισδύει σε κοινά τα οποία δεν είχε παλιότερα».

Ερωτηθείς για σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Π. Γερουλάνος ήταν κάθετα αντίθετος λέγοντας ότι «μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αφαιρεί επιλογές από το πολιτικό σύστημα», και τονίζοντας ότι όπου εφαρμόστηκαν αντίστοιχα μοντέλα στην Ευρώπη, ενισχύθηκαν λαϊκιστικές ή ακόμη και ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

«Ο κόσμος θέλει επιλογές. Εμείς οφείλουμε να του δίνουμε επιλογές. Αν δει ότι συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, τότε για να μας απορρίψει θα στραφεί σε κόμματα που υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια ενός τέτοιου πολιτικού πειράματος, επικαλούμενος τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την κατάσταση των θεσμών και τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:00
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