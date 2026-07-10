Μαρινάκης για Τσίπρα: Γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για τον Ποινικό Κώδικα και ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος»;

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Τον Ποινικό Κώδικα του 2019 βάζει απέναντι στο αφήγημα Τσίπρα περί «εντιμότητας» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας το ερώτημα ποιοι εξυπηρετήθηκαν από τις επίμαχες διατάξεις.

Ο κ. Μαρινάκης καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει: «Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που “έβγαζαν μάτι”;» διερωτάται χαρακτηριστικά.

H δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Ο κ. Τσίπρας, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Περιστέρι, απέδειξε ότι δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής.

Έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο, μάλιστα, συνεχόμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο ίδιος αποδοκιμάστηκε εκκωφαντικά από τον ελληνικό λαό, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας.

Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα.

Όπως και να έχει, επειδή ο ίδιος επαναφέρει το παραμύθι της «εντιμότητάς» του και, αφού μεταξύ πολλών άλλων (καταδικασμένοι Υπουργοί από τη Δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπής στο Μάτι), δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα ποιος λειτουργούσε το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» όταν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποκάλυψε δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον ας απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα:

Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2019, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που «έβγαζαν μάτι», όπως έχει καταγγείλει και πάλι δικός του υπουργός, αλλά και με το βαρύ έγκλημα της χώρας να αποφυλακίζεται μαζικά; Ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος» κ. Τσίπρας;

Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις».

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