search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 08:57

Μαρινάκης για Τσίπρα: Γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για τον Ποινικό Κώδικα και ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος»;

10.07.2026 08:57
pavlos_marinakis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον Ποινικό Κώδικα του 2019 βάζει απέναντι στο αφήγημα Τσίπρα περί «εντιμότητας» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας το ερώτημα ποιοι εξυπηρετήθηκαν από τις επίμαχες διατάξεις.

Ο κ. Μαρινάκης καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει: «Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που “έβγαζαν μάτι”;» διερωτάται χαρακτηριστικά.

H δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Ο κ. Τσίπρας, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Περιστέρι, απέδειξε ότι δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής.

Έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο, μάλιστα, συνεχόμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο ίδιος αποδοκιμάστηκε εκκωφαντικά από τον ελληνικό λαό, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας.

Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα.

Όπως και να έχει, επειδή ο ίδιος επαναφέρει το παραμύθι της «εντιμότητάς» του και, αφού μεταξύ πολλών άλλων (καταδικασμένοι Υπουργοί από τη Δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπής στο Μάτι), δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα ποιος λειτουργούσε το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» όταν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποκάλυψε δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον ας απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα:

Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2019, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που «έβγαζαν μάτι», όπως έχει καταγγείλει και πάλι δικός του υπουργός, αλλά και με το βαρύ έγκλημα της χώρας να αποφυλακίζεται μαζικά; Ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος» κ. Τσίπρας;

Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις».

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός για… Σαμαρά στη ΝΔ-  Το νέο κόμμα απειλεί τη γαλάζια βάση και το όριο του 25% 

Ακρίβεια: Σύγκρουση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή για δίπολο από τα παλιά 

Κρίση κορυφής στον ΣΥΡΙΖΑ – Μάχη για τον έλεγχο του κόμματος μετά την παραίτηση Φάμελλου – Τι θα γίνει με την Κεντρική Επιτροπή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά και υπάρχει μάρτυρας – «Αδωνισμός, τοξικότητα και πανικός» απάντησε η ΕΛΑΣ

modelo-haaland4
LIFESTYLE

Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

7026346
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη - Το προφίλ των συλληφθέντων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

1 / 3