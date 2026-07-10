Ακρίβεια: Σύγκρουση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή για δίπολο από τα παλιά 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις 10:30 σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από αρκετό καιρό, θα έχουμε σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για ένα θέμα που αφορά την πλειονότητα των πολιτών, δηλαδή την ακρίβεια. Ο πρωθυπουργός ενεργοποιεί ξανά την «Ώρα του Πρωθυπουργού» για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε την 1η Ιουλίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με ερώτημα διατυπωμένο σκόπιμα προσβλητικά για το Μέγαρο Μαξίμου, αν ο πρωθυπουργός «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει».

Η φράση πού επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ερώτησή του δεν είναι τυχαία. Παραπέμπει ευθέως στην τοποθέτηση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο, όταν παραδέχθηκε ότι «λυπάται και θυμώνει που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών». Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μετατρέψει την εκείνη ομολογία σε πολιτικό βάρος.

Ο πρωθυπουργός δεν θα αποφύγει τη συζήτηση και την αντιπαράθεση, αντιθέτως, την θεωρεί χρήσιμη. Η γραμμή που έχει επιλέξει έχει τρία σκέλη.

Πρώτον, θα ζητήσει η αντιπαράθεση να στηριχθεί σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εντυπώσεις, με σύγκριση συγκεκριμένων περιόδων και όχι επιλεκτική εστίαση σε στιγμές απότομης ανόδου ή πτώσης των τιμών.

Δεύτερον, θα κάνει εξαετή απολογισμό, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις εισοδημάτων και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει σωρευτικά τις ανατιμήσεις.

Τρίτον, και εδώ βρίσκεται η πιο ειλικρινής παραδοχή της τοποθέτησής του, θα αναγνωρίσει ότι αυτό δεν αποτυπώνεται πάντα στα πορτοφόλια των νοικοκυριών, καθώς κρύβεται πίσω από εξωγενείς ανατιμήσεις όπως εκείνη στο βοδινό κρέας ή από εξάρσεις στην ενέργεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Το στοίχημα, όπως αναμένεται να πει, είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να μεταφραστούν σε ατομική ευημερία σε κάθε νοικοκυριό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει στη Βουλή έχοντας στο τσεπάκι του τα φρέσκα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο μηνιαίος πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν μηδενικός σε σχέση με τον Μάιο, που σημαίνει ότι υπάρχει σταθεροποίηση τιμών. Το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε κατά 7,6% και η βενζίνη κατά 5,7%, ενώ ο υποδείκτης τροφίμων έμεινε στο μηδέν καθώς οι αυξήσεις σε φρούτα, ψάρια και δημητριακά αντισταθμίστηκαν από πτώση σε λαχανικά, τυριά και χοιρινό. Σε ετήσια βάση ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 4,4%, από 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Είναι το επιχείρημα της σταθεροποίησης, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζει κανείς ότι και το 4,4% παραμένει ένας υψηλός δείκτης πληθωρισμού.

Στο πρακτικό σκέλος, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το τρίπτυχο στέγη, καύσιμα, σούπερ μάρκετ, με πρόσφατες τις παρεμβάσεις του παγώματος τιμών στα ράφια και της εθνικής πρωτοβουλίας μειώσεων άνω του 5% σε βασικές κατηγορίες από τις 31 Αυγούστου, εθελοντικής και διάρκειας δύο έως τεσσάρων μηνών. Και θα επιτεθεί στο μοναδικό συγκεκριμένο αίτημα της αντιπολίτευσης, τη μείωση του ΦΠΑ, με το επιχείρημα ότι τα έσοδα από ΦΠΑ αγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ και μια οριζόντια μείωση θα άνοιγε δημοσιονομική τρύπα την οποία κανείς δεν εξηγεί πώς θα καλυφθεί.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κινηθεί σε άλλο επίπεδο. Θα μιλήσει για διανομή του παραγόμενου πλούτου που κατευθύνεται δυσανάλογα προς τα κέρδη, για αισχροκέρδεια, για ληξιπρόθεσμα χρέη, για το κόστος στέγασης. Και θα κρατήσει την αιχμή για την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών PosoKanei, με το κόστος των 370.000 ευρώ, ως σύμβολο μιας πολιτικής που, όπως λέει, διαχειρίζεται εντυπώσεις.

Η πολιτική διάσταση όμως ξεπερνά το κόστος ζωής. Η αναμέτρηση γίνεται λίγες ώρες μετά το μπλόκο της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην κλήτευση Γρηγόρη Δημητριάδη και του κ. Ντιλιάν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που άνοιξε νέο κύκλο έντασης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Ο κ.Ανδρουλάκης έχει προσωπικό λόγο σε αυτή την υπόθεση, και σπανίως τον αφήνει έξω από το βήμα.

Το βαθύτερο διακύβευμα πάντως είναι δημοσκοπικό. Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά τρίτο, αλλά τρίτο με απόσταση από τη δεύτερη θέση που έχει καταλάβει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η MRB το τοποθετεί στο 11,1% έναντι 17,6% της ΕΛΑΣ και 29% της ΝΔ, η Pulse στο 11,5% με ΝΔ 30% και ΕΛΑΣ 17%, η Metron Analysis στο 11,4% με ΝΔ 30,4% και ΕΛΑΣ 17,1%. Η Prorata δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο 8,5%, ισόπαλο με την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιορίζεται σε μονοψήφια ποσοστά, κοντά στο 5%.

Ο κ.Ανδρουλάκης, δηλαδή, δεν παλεύει σήμερα με τον κ.Μητσοτάκη για την κυβέρνηση. Παλεύει με τον Αλέξη Τσίπρα για το ποιος εκφράζει την αντιπολίτευση, και ο μόνος τρόπος να το διεκδικήσει είναι να σταθεί απέναντι στον πρωθυπουργό εκεί όπου το Μέγαρο Μαξίμου είναι πιο εκτεθειμένο.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης: Σχεδιασμένος από τον Τσίπρα ο πολιτικός διασυρμός Φάμελλου

Το «100» κάλεσε η Κωνσταντοπούλου την ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας ζητώντας τη σύλληψη των γαλάζιων βουλευτών

Νίκος Παππάς μετά την παραίτηση Φάμελλου: Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της ΚΕ