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10.07.2026 07:20

Πύρινη κόλαση στην Ανδαλουσία: 12 νεκροί από μεγάλη δασική φωτιά 

10.07.2026 07:20
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Τραγικός είναι ο απολογισμός μεγάλης δασικής φωτιάς που ξέσπασε στην Ανδαλουσία της Ισπανίας με τουλάχιστον 12 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή του.

Η καταστροφική φωτιά στην νότια Ισπανία ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία και γρήγορα πήρε διαστάσεις.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν στην πυρκαγιά στην (κοινότητα) Λος Γκαγιάρδος αυξήθηκε σε 12, μετά την επιβεβαίωση έξι επιπλέον θανάτων στην πυροπαθή περιοχή», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση της αυτονομίας (της επαρχίας) της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιοχή είχαν κάνει λόγο για έξι νεκρούς «στην κωμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους».

 Κάπου 150 πυροσβέστες με πέντε οχήματα επιχειρούσαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

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