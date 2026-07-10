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10.07.2026 08:24

«Συνεχίζουμε κανονικά, επιδιώκουμε τις συνεργασίες, διατηρούμε την αυτοτέλειά μας»: Τι λέει στέλεχος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέχεια

10.07.2026 08:24
BOULEKOS_SYRIZA

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Την ώρα που η παραίτηση Φάμελλου βάζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε αχαρτογράφητα νερά, στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος στέλνει μήνυμα μέσω Facebook ότι το κόμμα συνεχίζει κανονικά και χαράσσει πολιτική για το μέλλον.

Ο λόγος για τον Γιάννη Μπουλέκο, ο οποίος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «συνεχίζουμε κανονικά τη λειτουργία μας, σύμφωνα με το Καταστατικό μας, και προετοιμαζόμαστε από σήμερα για κάθε πολιτική και εκλογική εξέλιξη».

Παράλληλα, τονίζει ότι «παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στρατηγική των συνεργασιών , θα επιδιώξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα, χωρίς όμως να διαπραγματευόμαστε την πολιτική και οργανωτική αυτοτέλεια του ΣΥΡΙΖΑ».

«Η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου οφείλει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα: ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ», υπογραμμίζει, στέλνοντας μήνυμα και στα λοιπά στελέχη. Το αν θα εισακουστεί ή όχι, θα φανεί στο… χειροκρότημα.

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