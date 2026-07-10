Κρίση κορυφής στον ΣΥΡΙΖΑ – Μάχη για τον έλεγχο του κόμματος μετά την παραίτηση Φάμελλου – Τι θα γίνει με την Κεντρική Επιτροπή

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Σε κρίση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ χθες το απόγευμα, δυο μέρες πριν την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή.

Μετά την παραίτηση ξεκινά η μάχη για τον έλεγχο του κόμματος και ήδη εκδηλώνεται σύγκρουση μεταξύ των δύο βασικών στρατοπέδων (μεταξύ «προεδρικών» και όσων διεκδικούσαν ανατροπή της απόφασης της 6ης Ιουνίου) για το αν θα γίνει η συνεδρίαση του Σαββάτου ή θα αναβληθεί.

Τα ηνία αυτή τη στιγμή έχουν περιέλθει στα χέρια της Αναπληρώτριας Γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά η οποία έχει ειδοποιήσει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για αναβολή της συνεδρίασης ώστε να προηγηθεί Πολιτική Γραμματεία που θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Την αρμοδιότητά της να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή αμφισβήτησαν δημόσια ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης οι οποίοι διεμήνυσαν πως η Κεντρική Επιτροπή «θα γίνει κανονικά».

Η πλευρά αυτή προβάλει το επιχείρημα πως η επικείμενη έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, προκλήθηκε από την πλευρά των μελών με τη συλλογή των 73 υπογραφών και άρα, σύμφωνα και με το καταστατικό, μόνο τα μέλη είναι αρμόδια να αποφασίσουν την αναβολή της.

Οι Παππάς, Δούρου και Πολάκης – και παρά την εσωτερική δυσαρμονία που επέφερε η κίνηση Πολάκη να θέσει θέμα ηγεσίας και να δηλώσει «παρών» -βρίσκονται σε συνεννοήσεις από χθες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση κανονικά το Σάββατο, ενώ όπως λένε στελέχη αυτής της πλευράς γίνεται προσπάθεια να συγκληθεί σήμερα το πρωί και η Πολιτική Γραμματεία.

Τα βασικά σενάρια για την ηγεσία, την επόμενη μέρα

Βασικό ερώτημα της επόμενης μέρας είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το κενό ηγεσίας, εν μέσω καλοκαιριού και με ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων τον προσεχή Οκτώβριο.

Ήδη υπάρχει το σενάριο της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας, που φαίνεται να προκρίνει η πλευρά των Πολάκη – Παππά – Δούρου, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο για Έκτακτο Συνέδριο για εκλογή προέδρου από τα μέλη.

Η παραίτηση Φάμελλου, πιθανόν να επιταχύνει και το ξεκαθάρισμα καθώς οι βουλευτές που θέλουν να αποχωρήσουν μπορεί μετά τις ραγδαίες εξελίξεις να κινηθούν προς την έξοδο, γρηγορότερα απ’ ό,τι υπολόγιζαν. Αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί 23 βουλευτές από τους οποίους γύρω στους 16 φαίνεται πως επιθυμούν να κατευθυνθούν προς την έξοδο με προσανατολισμό το κόμμα Τσίπρα.

Γιατί ο Φάμελλος οδηγήθηκε στην απόφαση παραίτησης

Η επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να παραιτηθεί δυο μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή αιφνιδίασε βουλευτές, στελέχη και μέλη – αρκετούς βουλευτές και στελέχη η είδηση τους βρήκε στον αέρα των τηλεοπτικών πάνελ. Το ενδεχόμενο φαίνεται πως έπεσε στο τραπέζι από το πρωί της χθεσινής μέρες στις συσκέψεις με πολύ στενούς συνεργάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων επέμεναν ότι δεν μπορεί να πάει στην Κεντρική Επιτροπή με την ίδια εισήγηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και εκτιμήσεις ο Φάμελλος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω του ότι όπως αναφέρει και στη δήλωσή του δεν μπορούσε να υπηρετήσει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο – ήδη μετά την 6η Ιουνίου έλεγε σε συνεργάτες του πως δε μπορεί να υποστηρίξει την αυτόνομη κάθοδο. Κατ΄ επέκταση, πολλοί θεωρούν, ότι διαπίστωσε πως η εισήγησή του δε θα περνούσε και στην πραγματικότητα δεν είχε την πλειοψηφία σε αντίθεση με ό,τι λεγόταν από την Κουμουνδούρου όλες τις προηγούμενες μέρες.

Είναι όμως με ερωτηματικό αν υπήρξε και άλλο δεδομένο στο τραπέζι που μέτρησε σε καταλυτικό βαθμό, όπως επικοινωνία ή προσπάθεια επικοινωνίας, την ύστατη ώρα, με την πλευρά Τσίπρα.

Στην δήλωση παραίτησης ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει «έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο (…)» κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι το θέμα κρίθηκε κατά τη χθεσινή μέρα, ύστερα από εξακρίβωση ότι η άρνηση Τσίπρα δεν πρόκειται να αλλάξει.

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