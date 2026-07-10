Παπουτσάνης: Άνοδος πωλήσεων στο εξάμηνο με «αιχμή» τις εξαγωγές και αισιοδοξία για διψήφια ανάπτυξη

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Αυξημένες πωλήσεις και θετικές προοπτικές για το σύνολο της χρονιάς καταγράφει η Παπουτσάνης, η οποία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις εξαγωγές να παραμένουν ο βασικός μοχλός ενίσχυσης του κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,2% σε σύγκριση με τα 38,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να έχουν καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη, καθώς το 55% των συνολικών πωλήσεων προήλθε από εξαγωγική δραστηριότητα.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από παραγωγές για τρίτους, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 44% του συνολικού τζίρου. Ακολούθησαν οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων, με συμμετοχή 29%, οι βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών με 14% και η ξενοδοχειακή αγορά με 13%.

Η ισχυρότερη ανάπτυξη προήλθε από τα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Καθοριστική ήταν η συμβολή των προϊόντων οικιακής φροντίδας, που σημείωσαν άνοδο 20%, αντανακλώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στις νέες προϊοντικές προτάσεις. Αντίθετα, οι παραδοσιακές κατηγορίες προσωπικής περιποίησης διατήρησαν σταθερές επιδόσεις.

Μεικτή ήταν η εικόνα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Οι συνολικές πωλήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας υποχώρησαν κατά 7%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σύγκριση με το ιδιαίτερα ενισχυμένο πρώτο εξάμηνο του 2025, όταν είχαν πραγματοποιηθεί έκτακτες παραγωγές για μεγάλο πελάτη. Ωστόσο, τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα κινήθηκαν ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 8% και διευρύνοντας το πελατολόγιο της εταιρείας.

Θετική πορεία κατέγραψε και ο τομέας των παραγωγών για τρίτους, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 9% χάρη τόσο στην ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών όσο και στην έναρξη νέων εμπορικών συμφωνιών. Παράλληλα, οι βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών αυξήθηκαν κατά 4%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Η διοίκηση της Παπουτσάνης εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του 2026, διατηρώντας αμετάβλητη την εκτίμησή της για διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Η πρόβλεψη στηρίζεται στην ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων, στην προσθήκη νέων συνεργασιών, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ευρωπαϊκή αγορά από την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης του κλάδου και τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων σε ορισμένες χώρες.

Με τις εξαγωγές να αποτελούν πλέον τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων να διευρύνεται, η εταιρεία εκτιμά ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις για να διατηρήσει τη θετική δυναμική της και στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

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