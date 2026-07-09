Πρώτη ελληνική εταιρεία με συμμόρφωση στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 η METLEN για εταιρική διακυβέρνηση

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Η πρώτη ελληνική εταιρεία που λαμβάνει βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009:2025 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων έγινε η METLEN, ενισχύοντας περαιτέρω το πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει σε επίπεδο ομίλου.

Η βεβαίωση απονεμήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου διεθνούς προτύπου.

Το ISO 37009 τέθηκε σε ισχύ διεθνώς τον Μάιο του 2025 και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρότυπο που παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση μηχανισμών διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων στους οργανισμούς. Στόχος του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοπιστίας κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στοιχεία που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στο σύγχρονο περιβάλλον εταιρικής διακυβέρνησης.

Η αξιολόγηση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κατέδειξε ότι η METLEN διαθέτει ένα δομημένο πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων, ενσωματώνοντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Η απονομή της βεβαίωσης πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, παρουσία στελεχών της METLEN, της TÜV HELLAS (TÜV NORD), αλλά και εκπροσώπων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης της απάτης.

Ο Compliance Director και Data Protection Officer της METLEN, Σοφοκλής Καραπιδάκης, δήλωσε ότι η συμμόρφωση με το νέο πρότυπο αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας για τη δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων. Όπως ανέφερε, η εταιρεία ενίσχυσε τους μηχανισμούς πρόληψης, αναγνώρισης και αξιολόγησης σχετικών κινδύνων, καθώς και τις διαδικασίες ευαισθητοποίησης και λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, αξιοποιώντας το ISO 37009 ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης.

Από την πλευρά της TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο Director Business Unit Certification, Θωμάς Αραπογιάννης, επισήμανε ότι το ISO 37009 εγκαινιάζει μια νέα προσέγγιση στην εταιρική διακυβέρνηση, προσφέροντας για πρώτη φορά ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για τη συστηματική διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η πρώτη εφαρμογή του προτύπου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από τη METLEN, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Με τη νέα αυτή βεβαίωση, η METLEN διευρύνει το χαρτοφυλάκιο πιστοποιήσεων που διαθέτει στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Ήδη εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 37001 για τα συστήματα κατά της δωροδοκίας, ISO 37002 για τη διαχείριση αναφορών παρατυπιών (whistleblowing), ISO 37003 για τη διαχείριση περιστατικών απάτης, ISO 37008 για τις εσωτερικές έρευνες οργανισμών και ISO 27701 για τη διαχείριση πληροφοριών προσωπικών δεδομένων.

Η νέα πιστοποίηση εντάσσεται στη στρατηγική της METLEN για την ενίσχυση της διαφάνειας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις των επενδυτών και των αγορών για ισχυρούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

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