Ακρίδα εισέβαλε στη σκηνή και διέκοψε την παράσταση: Απολαυστικοί διάλογοι Ματίκα – Ιορδανίδη, «γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία» (Video)

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Επεισοδιακή ήταν η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που έδωσαν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα χθες (7/8) στο Κιλκίς, με μια ακρίδα να γίνεται αφορμή, ώστε να διακοπεί το έργο.

Το ζευγάρι δημοσίευσε το σχετικό βίντεο από όσα ξεκαρδιστικά συνέβησαν πάνω στη σκηνή από την «απρόσμενη guest εμφάνιση» της ακρίδας.

Ο πιο ψύχραιμος ήτανη ο Τάσος Ιορδανίδης ο οποίος προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ψυχραιμί ακαι χιούμορ.

«Θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;» τον ακούμε να λέει προς την ακρίδα με το κοινό να ξεσπάει σε γέλια.

Η Θάλεια Ματίκα, από την άλλη, ήταν εμφανώς τρομαγμένη κιαι λιγότερο ψύχραιμη, με τον Τάσο Ιορδανίδη, συνεχίζοντας να μιλά στην ακρίδα να λέει: «Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία».

Η ακρίδα, ωστόσο, δεν υπάκουσε, με το κοινό να φωνάζει λίγο αργότερα στη Θάλεια Ματίνα ότι είναι δίπλα της, με την ηθοποιό να πετάγεται όρθια και να φωνάζει «Τι; Χριστός και Παναγία». Ωστόσο, ζήτησε από τον Τάσο Ιορδανίδη να μη σκοτώσει την ακρίδα…

Όταν, δε, ο Τάσος Ιορδανίδης σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ένα ποτήρι προκειμένου να παγιδεύσει την ακρίδα, η Θάλεια Ματίκα, σχολίασε με χιούμορ «άχρηστος ρε πούστ…. Γέμισε το κρεβάτι γαμώ το κέρατό μου».

«Ναι αλλά είμαι αποτελεσματικός. Το θέμα είναι πώς θα το αναποδογυρίσουμε. Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην κεντρική Μακεδονία» σχολίασε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Το επεισόδιο τελείωσε με την Θάλεια Ματίκα να λέει: «Τάσο; Πάλεψες με τα τέρατα ρε» και τον σύζυγό και συμπρωταγωνιστή της να απαντά «με πιρούνι ρε, ούτε ο Δαδακαρίδης στον Ηρακλή Μαινόμενο πέρσι. Πες ότι είναι μέρος της της παράστασης και είναι ΑΙ» με το κοινό σε όλο αυτό το διάστημα να ξεκαρδίζεται στα γέλια.

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