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09.07.2026 11:41

Απίστευτο λάθος στο νοσοκομείο Σερρών: Παρέδωσαν λάθος σορό, έθαψαν τον συγγενή τους σε μουσουλμανικό νεκροταφείο 

09.07.2026 11:41
nosokomeio serres

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Σε ένα πολύ σοβαρό λάθος υπέπεσαν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο των Σερρών καθώς συγγενείς πήγαν να παραλάβουν τη σορό ενός δικού του ανθρώπου και παρέλαβαν άλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλιπόντα, ωστόσο τους παραδόθηκε η σορός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης πεθάνει στις Σέρρες.

Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και, σε κατάσταση σοκ, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σορού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

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