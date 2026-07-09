Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικα αδέλφια ζούσαν σε σπίτι με ακαθαρσίες ζώων – Συνελήφθη μια γυναίκα

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Στη σύλληψη μίας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες στις οποίες φέρεται να διέμεναν δύο ανήλικα αδελφάκια, ηλικίας 4 και 6 ετών.

Η μητέρα είχε αφήσει τα παιδιά για φύλαξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 33χρονη μητέρα των παιδιών, η οποία εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης, φέρεται να είχε αναθέσει στη 54χρονη τη φροντίδα τους όσο απουσίαζε.

Μετά τις καταγγελίες, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του δήμου Θερμαϊκού.

Ακατάλληλες συνθήκες στο σπίτι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες στον χώρο ήταν ακατάλληλες για τη διαμονή των παιδιών και ενείχαν κινδύνους για την υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι εντοπίστηκαν:

ακαθαρσίες ζώων

γενικότερα ρυπαρό περιβάλλον

Τα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα του θείου τους.

Δικογραφία για την υπόθεση

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ενώ ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

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