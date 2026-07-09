search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 11:49

Ράπισμα για τον Κώστα Τασούλα: Η Προεδρία της Δημοκρατίας καταρρέει σε αξιοπιστία επί των ημερών του

09.07.2026 11:49
kostas_tasoulas_vouli

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους θεσμούς της είναι κάτι που πλέον αποτελεί… αξίωμα για την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου: Δικαιοσύνη, ΜΜΕ, κόμματα, σώματα ασφαλείας, ό,τι μπορεί να θεωρηθεί «θεσμός» αμφισβητείται ανοιχτά από τους πολίτες.

Ωστόσο, διαχρονικά υπήρχαν και κάποιοι θεσμοί που άντεχαν στην κρίση – πιθανόν, γιατί τα πρόσωπα που τους στελέχωναν/υπηρετούσαν έχαιραν ευρείας αποδοχής από τους πολίτες. Και ένας από αυτούς τους θεσμούς ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας: ακόμα και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους πολίτες, οι οποίοι στο πρόσωπό του έβλεπαν μια «σταθερά» σε έναν κόσμο που γκρεμιζόταν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι πλέον ακόμα και αυτός ο θεσμός τρίζει. Σύμφωνα με τις Τάσεις της MRB, η εμπιστοσύνη των πολιτών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει μειωθεί δραματικά και ο θεσμός έχει κατρακυλίσει στη 15η από τη 10η θέση. Το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τον Κώστα Τασούλα, ο οποίος είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξελέγη αποκλειστικά και μόνο με τις ψήφους της ΝΔ και χωρίς την υποστήριξη κανενός άλλου κόμματος.

Ταυτόχρονα το 44,6% δηλώνει ότι δεν έχει ευνοϊκή γνώμη για τον Κ. Τασούλα, ενώ θετική άποψη για το πρόσωπό του έχει μόνο το 27,4%.

Η δημοσκόπηση της MRB είναι πραγματικός κόλαφος για το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι και στο κυβερνών κόμμα υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, που προβλέπει μια εξαετή θητεία για τον ΠτΔ αντί για τις δύο πενταετείς που ισχύουν σήμερα, αντιρρήσεις που εδράζονται στην εκτίμηση για περαιτέρω αποδυνάμωση του θεσμού…

Διαβάστε επίσης

Καμπανάκι Σαμαρά για ΝΔ: 1 στους 4 ψηφοφόρους των ευρωεκλογών βλέπει το νέο κόμμα, θεαματική η αύξηση από τον Δεκέμβριο

Διαχωρίζει τη θέση του ο Κοντονής: Δεν μίλησα ποτέ για χρηματισμό

«Ροντέο» μεταξύ Παππά και Αντωνοπούλου: «Θα μηνύσει ο Τσίπρας τον Γεωργιάδη;» – «Συγκυβέρνηση βλέπω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hummus
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί προϊόντα «Χούμους» λόγω σαλμονέλας

mitso new
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα – Έφτασε στην εκκλησία με ασθενοφόρο η κόρη της Αφροδίτη, παρόντες Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης

Bonnie-Tyler-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ

kalathi_xristougennon_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοινωνία του 1/4: Εφιαλτική διαπίστωση για την δεινή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών – Δεν πείθουν τα μέτρα της κυβέρνησης

Δοκιμή-Jeep-Compass-2026-82-of-110
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμή Jeep Compass e-Hybrid 145: Πιο πολιτισμένο, αλλά λιγότερο Jeep

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

aspropyrgos_00
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Έντεκα οι τραυματίες, νοσηλεύονται σε Θριάσιο και Αττικό - Οι τρεις διασωληνωμένοι μεταφέρονται σε ΚΑΤ και «Γεννηματάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 12:21
hummus
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί προϊόντα «Χούμους» λόγω σαλμονέλας

mitso new
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα – Έφτασε στην εκκλησία με ασθενοφόρο η κόρη της Αφροδίτη, παρόντες Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης

Bonnie-Tyler-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ

1 / 3