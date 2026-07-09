Ράπισμα για τον Κώστα Τασούλα: Η Προεδρία της Δημοκρατίας καταρρέει σε αξιοπιστία επί των ημερών του

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Το ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους θεσμούς της είναι κάτι που πλέον αποτελεί… αξίωμα για την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου: Δικαιοσύνη, ΜΜΕ, κόμματα, σώματα ασφαλείας, ό,τι μπορεί να θεωρηθεί «θεσμός» αμφισβητείται ανοιχτά από τους πολίτες.

Ωστόσο, διαχρονικά υπήρχαν και κάποιοι θεσμοί που άντεχαν στην κρίση – πιθανόν, γιατί τα πρόσωπα που τους στελέχωναν/υπηρετούσαν έχαιραν ευρείας αποδοχής από τους πολίτες. Και ένας από αυτούς τους θεσμούς ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας: ακόμα και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους πολίτες, οι οποίοι στο πρόσωπό του έβλεπαν μια «σταθερά» σε έναν κόσμο που γκρεμιζόταν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι πλέον ακόμα και αυτός ο θεσμός τρίζει. Σύμφωνα με τις Τάσεις της MRB, η εμπιστοσύνη των πολιτών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει μειωθεί δραματικά και ο θεσμός έχει κατρακυλίσει στη 15η από τη 10η θέση. Το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τον Κώστα Τασούλα, ο οποίος είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξελέγη αποκλειστικά και μόνο με τις ψήφους της ΝΔ και χωρίς την υποστήριξη κανενός άλλου κόμματος.

Ταυτόχρονα το 44,6% δηλώνει ότι δεν έχει ευνοϊκή γνώμη για τον Κ. Τασούλα, ενώ θετική άποψη για το πρόσωπό του έχει μόνο το 27,4%.

Η δημοσκόπηση της MRB είναι πραγματικός κόλαφος για το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι και στο κυβερνών κόμμα υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, που προβλέπει μια εξαετή θητεία για τον ΠτΔ αντί για τις δύο πενταετείς που ισχύουν σήμερα, αντιρρήσεις που εδράζονται στην εκτίμηση για περαιτέρω αποδυνάμωση του θεσμού…

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