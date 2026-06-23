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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

23.06.2026 18:20

Συνταγματική Αναθεώρηση: Και ο Χαράλαμπος Αθανασίου διαφωνεί με την 6ετη θητεία – «Προτιμότερη η διάταξη με τις δύο 5ετείς θητείες»

23.06.2026 18:20
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Και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, διαφωνεί με την μία και 6ετή θητεία που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Λίγο νωρίτερα διαφωνία με την 6ετή θητεία είχε εκφράσει και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η διάταξη με τις δυο 5ετείς θητείες είναι προτιμότερη από την 6ετη θητεία» και επικαλούμενος ως σκεπτικό την διεθνή εμπειρία εκπροσώπησης του κράτους που αποκτά ένας Πρόεδρος κατά την πρώτη θητεία αλλά και την εμπειρία σε όλα τα υπόλοιπα πεδία. 

Σημείωσε πως «στην περίπτωση που κρίνεται ανεπαρκής δε θα προτείνεται για επανεκλογή μετά το τέλος της θητείας του» ενώ αναφερόμενος για το ενδεχόμενο να μπαίνουν στη ζυγαριά η αναπομπή νομοσχεδίων και η επανεκλογή σημείωσε: «Δεν παραγνωρίζω το ενδεχόμενο να σκέφτεται το ενδεχόμενο επανεκλογής και να προβληματίζεται για την αναπομπή νομοσχεδίων με ό,τι συνεπάγεται για την επανεκλογή του». Όμως, είπε, «τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν παρατηρηθεί και δεν είναι μετρήσιμες».

«Να μείνει ως έχει η διάταξη για τη διάλυση της Βουλής»

Επιφυλάξεις εξέφρασε και για την πρόταση της ΝΔ για την κατάργηση της επίκλησης εθνικού λόγου για τη διάλυση της Βουλής (άρθρο 41).

Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι μπορεί η επίκληση εθνικού θέματος στη διάλυση της Βουλής να λειτουργεί προσχηματικά ωστόσο είπε, πως ακόμα κι αν υποκρύπτει κάποιο βαθμό ανειλικρίνειας είναι πιο θεσμικό να παραμείνει ως έχει.

Στην αντίθετη περίπτωση, διερωτήθηκε: «Αν όμως μια νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ζητήσει τη διάλυση της Βουλής σε 18 ή 24 μήνες τι εξήγηση θα δώσει στο λαό που την ανέδειξε με βάση το πρόγραμμά της και με ποια κριτήρια;».

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