Απόσταση ασφαλείας: Πόσα μέτρα πρέπει να κρατάς πραγματικά – Τι λέει ο ΚΟΚ

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Πόση απόσταση πρέπει να κρατάς από το προπορευόμενο όχημα; Τι λέει ο ΚΟΚ και πώς υπολογίζεις σωστά τα μέτρα.
Η απόσταση ασφαλείας είναι από τους πιο απλούς κανόνες της οδήγησης, αλλά και από αυτούς που παραβιάζονται καθημερινά περισσότερο. Σε λεωφόρους, στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, σε επαρχιακούς δρόμους ή ακόμη και μέσα στην πόλη, πολλοί οδηγοί κινούνται υπερβολικά κοντά στο προπορευόμενο όχημα, θεωρώντας ότι «θα προλάβουν» να φρενάρουν αν χρειαστεί.
Στην πράξη, όμως, η σωστή απόσταση δεν είναι θέμα αίσθησης ή εμπειρίας. Είναι θέμα φυσικής. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο περισσότερα μέτρα διανύει το αυτοκίνητο σε κάθε δευτερόλεπτο. Και από τη στιγμή που θα αντιληφθείς έναν κίνδυνο μέχρι να πατήσεις το φρένο, το αυτοκίνητο συνεχίζει να κινείται. Αυτός είναι ο λόγος που η απόσταση ασφαλείας πρέπει να υπολογίζεται κυρίως σε χρόνο και όχι μόνο «με το μάτι».
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