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17.08.2026 11:59

Τροχαίο με τραυματία στον Κηφισό – Συγκρούστηκε φορτηγό με ΙΧ

17.08.2026 11:59
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με ένα φορτηγό να συγκρούεται με ένα ΙΧ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία προκειμένου να καθαρίσουν το οδόστρωμα και να απομακρύνουν τα οχήματα για να αποκατασταθει η κυκλοφορία, η οποία γίνεται με δυσκολία στο ρεύμα ανόδου, από τη Μεταμόρφωση έως και τη Λυκόβρυση.

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