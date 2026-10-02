Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα στην Αγία Πετρούπολη – Στις φλόγες 2.000 τ.μ. (Video)

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη, 1/10, σε ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα, στην πλατεία Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.
Η φωτιά εξαπλώθηκε και στους τέσσερις ορόφους του κτιρίου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. «Ανοιχτή φωτιά καίει σε τετραώροφο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε έκταση μεγαλύτερη των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, με τις Αρχές να κατατάσσουν την επιχείρηση κατάσβεσης σε επίπεδο δυσκολίας 3.
🇷🇺 St.Petersburg, Russia ❗— LX (@LXSummer1) October 1, 2026
🔥💨 The fire tourism is strong tonight! A fire broke out on the evening of October 1, 2026, at the historic "F. L. Miller Mansion"at 3 St. Isaac’s Square in Saint Petersburg’s Admiralteysky District, directly opposite Saint Isaac’s Cathedral.
The… pic.twitter.com/ju3eVQQaIt
Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες, με 25 οχήματα και άλλα μέσα πυρόσβεσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προειδοποιούν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να επηρεάσει και τα γειτονικά κτίρια. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Την εποπτεία της έρευνας για τις συνθήκες και τα αίτια της φωτιάς έχει η εισαγγελία της περιοχής Αντμιραλτέισκι. Τα αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση ειδικής τεχνικής εξέτασης.
Historic buildings of St Petersburg city center are burning tonight.
The complex known as Miller's Mansion is destroyed. pic.twitter.com/laZArAuzZb pic.twitter.com/gqyeAik1yh— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 1, 2026
Το αρχοντικό -όπως και το γειτονικό κτίριο διαμερισμάτων Μίλερ- έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι προσόψεις των δύο κτιρίων περιλαμβάνουν στοιχεία της ιταλικής Αναγέννησης. Η μορφή τους έχει διατηρηθεί από την ανακατασκευή που πραγματοποιήθηκε το 1879.
В центре Санкт-Петербурга горит особняк Миллера— Сharter97.org (@charter_97) October 1, 2026
Все здание охвачено огнем:https://t.co/FE27MWv3K1 pic.twitter.com/LcRBVtCTOg
Παρά τον ιστορικό του χαρακτήρα, το αρχοντικό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως κατοικία.
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