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02.10.2026 00:40

Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα στην Αγία Πετρούπολη – Στις φλόγες 2.000 τ.μ. (Video)

02.10.2026 00:40
agia-petroupoli-fotia
Πηγή φωτογραφίας: Χ

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη, 1/10, σε ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα, στην πλατεία Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Η φωτιά εξαπλώθηκε και στους τέσσερις ορόφους του κτιρίου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. «Ανοιχτή φωτιά καίει σε τετραώροφο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης – Απειλούνται γειτονικά κτίρια

Οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε έκταση μεγαλύτερη των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, με τις Αρχές να κατατάσσουν την επιχείρηση κατάσβεσης σε επίπεδο δυσκολίας 3.

Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες, με 25 οχήματα και άλλα μέσα πυρόσβεσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προειδοποιούν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να επηρεάσει και τα γειτονικά κτίρια. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Την εποπτεία της έρευνας για τις συνθήκες και τα αίτια της φωτιάς έχει η εισαγγελία της περιοχής Αντμιραλτέισκι. Τα αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση ειδικής τεχνικής εξέτασης.

Ιστορικό κτίριο με στοιχεία ιταλικής Αναγέννησης

Το αρχοντικό -όπως και το γειτονικό κτίριο διαμερισμάτων Μίλερ- έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι προσόψεις των δύο κτιρίων περιλαμβάνουν στοιχεία της ιταλικής Αναγέννησης. Η μορφή τους έχει διατηρηθεί από την ανακατασκευή που πραγματοποιήθηκε το 1879.

Παρά τον ιστορικό του χαρακτήρα, το αρχοντικό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως κατοικία.

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