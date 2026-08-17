Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης

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Πέθανε σε ηλικία 57 ετών, ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους. Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί για στεφάνια, να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του Νομού Σάμου «ΕυΠο».

Το Δ.Σ. και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμου, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του εκλιπόντος.

Στη δημαρχία των Φούρνων, είχε διαδεχθεί τον Γιάννη Μαρούση, τον Δεκέμβριο του 2020.

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