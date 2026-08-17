Θεσσαλονίκη: Ξυλοφόρτωσαν 60χρονο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς – Πέντε συλλήψεις

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Στη σύλληψη πέντε ανδρών, ηλικίας από 27 έως 42 ετών, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8) στην περιοχή του Φοίνικα, στη Θεσσαλονίκη,

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για, κατά περίπτωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωση φυλακισμένου και διατάραξη κοινής ησυχίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας μετέβησαν στον Φοίνικα έπειτα από καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας, αλλά και για επεισόδιο που είχε προηγηθεί.

Στο σημείο εντόπισαν τους πέντε άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, άρχισαν να τους εξυβρίζουν και να τους απειλούν, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις τους και κινήθηκαν επιθετικά εναντίον τους, ασκώντας σωματική βία.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, ένας 40χρονος από τους συλληφθέντες φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να βοήθησε ακόμη ένα άτομο να απομακρυνθεί από το σημείο και να αποφύγει τη σύλληψη.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ μικρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε υπηρεσιακό όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, λίγο νωρίτερα οι ίδιοι άνδρες είχαν επιτεθεί σε 60χρονο άνδρα, ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί για τη φασαρία που προκαλούσαν.

Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης.

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.

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