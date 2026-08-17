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17.08.2026 07:44

Σαλαμίνα: Διάσπαρτες εστίες στα Περιστέρια, χωρίς ενεργό μέτωπο στα Σελήνια – Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και καμμένα σπίτια (videos)

17.08.2026 07:44
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Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα, μετά τις δύο μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες (16/8).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή.

Παρόλα αυτά, ο απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ «βαρύς» με δύο νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστιες καταστροφές.

Μάλιστα σύμφωμα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τρεις από τους οκτώ εγκαυματίες είναι σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση, παρόλα αυτά δεν κινδυνεύει η ζωή τους»

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πυροσβεστική εστιάζουν ήδη στο ενδεχόμενο να υπάρχει εμπρησμός είτε με δόλο, είτε εξ αμελείας.

Ηδη έχουν στη κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά και η δεύτερη εστία, με διαφορά λίγων λεπτών, ελάχιστα χιλιόμετρα πιο μακριά, είναι κάτι που έχει προβληματίσει την Πυροσβεστική και εξετάζει την πιθανότητα αυτή.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηλικιωμένοι

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα δύο πτώματα βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

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