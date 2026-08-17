Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ανατράπηκε

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαλάνδρι όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ανετράπη, αφού προηγουμένως προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν επί της Καραολή και Δημητρίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μπροστινή δεξιά ρόδα του χτύπησε στην πίσω αριστερή ρόδα σταθμευμένου αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε πάνω σε δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα, έχοντας τραυματιστεί και αιμορραγώντας. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε άλλος άνθρωπος, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρχε συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο ούτε πεζός στο συγκεκριμένο σημείο τη στιγμή του ατυχήματος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίετροχας σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Φωτογραφίες:protothema.gr

Διαβάστε επίσης

Πυρκαγιές: Μία μάχη που χάνεται και φέτος – Τα κυβερνητικά λάθη και πώς η χώρα παραδόθηκε σε παλαιές παθογένειες και νέες αδυναμίες

Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λασίθι – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο