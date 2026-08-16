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16.08.2026 23:55

Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λασίθι – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

16.08.2026 23:55
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ σήμερα Κυριακής σε δασική έκταση της Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν. ισχυρές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη.

Είχε ηχήσει το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί εκκένωση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

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