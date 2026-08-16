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16.08.2026 21:07

Μεσολόγγι: Αεροσκάφος που επιχειρούσε σε φωτιά έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

16.08.2026 21:07
aeroskafos-katasvesi

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Ένα αεροσκάφος τύπου Πεζετέλ που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας στο Μεσολόγγι, κατέπεσε στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροροφίες, το αεροσκάφος παρουσίασε κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια εφοδιασμού και έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Νέο Λιμένα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακτιο στις 20:10 για να συνδράμει στη πυρκαγιά. Σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε τον πιλότο ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

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