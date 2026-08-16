Μεσολόγγι: Αεροσκάφος που επιχειρούσε σε φωτιά έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα αεροσκάφος τύπου Πεζετέλ που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας στο Μεσολόγγι, κατέπεσε στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροροφίες, το αεροσκάφος παρουσίασε κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια εφοδιασμού και έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Νέο Λιμένα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακτιο στις 20:10 για να συνδράμει στη πυρκαγιά. Σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε τον πιλότο ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Διαβάστε επίσης

Πάρος: Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί περιγράφει την επίθεση – «Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» (video)



Απίστευτο περιστατικό: Ανήλικοι πήγαν να ανάψουν φωτιά στη Πεντέλη για ένα challenge – Συνελήφθησαν οι γονείς τους (video)

Σαλαμίνα: Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φονική φωτιά με δύο νεκρούς – Εξαπλώθηκε σε επτά λεπτά, σε πλωτά 571 πολίτες (videos)