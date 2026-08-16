Απίστευτο περιστατικό: Ανήλικοι πήγαν να ανάψουν φωτιά στη Πεντέλη για ένα challenge – Συνελήφθησαν οι γονείς τους (video)

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Ενα περιστατικό… τρόμου αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 καθώς φαίνεται ότι τελευταία στιγμή η πυροσβεστική αποσόβησε φωτιά στη Πεντέλη, την οποία πήγαν να ανάψουν πιτσιρικάδες στο πλαίσιο ενός challenge για τα social media.

Οπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 με βίντεο ντοκουμέντο, ανήλικοι φαίνονται να ανάβουν φωτιά ανάμεσα σε πεύκα, με οδημό που διέσχιζε τη λεωφόρο Πεντέλης, να τους βλέπει και να προλαβαίνει να ειδοποιήσει την πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα και περιόρισαν άμεσα την φωτιά που θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική.

Οι ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν οι γονείς τους, ενώ οι ίδιοι ζήτησαν συγνώμη για την πράξη τους. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

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