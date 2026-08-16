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16.08.2026 18:39

Επιστρέφουν οι πρώτοι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου: Προβλήματα στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

16.08.2026 18:39
kinisi

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Κίνηση ξεκίνησε να παρατηρείται το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθηνών – Κορίνθου, με τους εκδρομείς να φαίνεται πως επιστρέφουν στην Αθήνα.

Είτε επιστρέφουν από τις διακοπές τους, είτε από το κυριακάτικο μπάνιο, από τα Μέγαρα και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Αντίστοιχα κίνηση φαίνεται να υπάρχει από νωρίς το απόγευμα και  στον σταθμό διοδίων Ελευσίνα.

Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου: Προβλήματα στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν προβλήματα με την κίνηση και σε άλλους σταθμούς διοδίων, όπως στον Πολύμυλο στην Εγνατία Οδό με μποτιλιάρισμα. 

Δείτε live την κίνηση.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 18:44
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ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν οι πρώτοι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου: Προβλήματα στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

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