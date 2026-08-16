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16.08.2026 19:21

Ο Τζόλης πήρε τίτλο με το… καλημέρα στην Άρσεναλ – Έδωσε και δύο ασίστ στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield (videos)

16.08.2026 19:21
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Με δύο ασίστ και την κατάκτηση ενός τροπαίου -με εμφατικό τρόπο μάλιστα- συνδύασε ο Χρήστος Τζόλης το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Αρσεναλ

Ο Ελληνας επιθετικός ήταν εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα για το Community Shield (το αγγλικό… Σούπερ Καπ), που έγινε σήμερα (16/8) στο στάδιο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ, όπου η πρωταθλήτρια Αρσεναλ επιβλήθηκε 3-0 της κυπελλούχου Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε το σούπερ καπ Αγγλίας για 18η φορά στην ιστορία της. 

Οι «κανονιέρηδες» πέτυχαν τον απόλυτο αιφινιδιασμό, καθώς άνοιξαν το σκορ μόλις στα 23 δευτερόλεπτα με τον Καλαφιόρι.

Η Σίτι, στο ντεμπούτο του Εντσο Μαρέσκα στον πάγκο της, δεν έδειξε ικανή να αντιδράσει και στο 28΄ ο Οντεγκααρντ με ωραία σέντρα βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Τζόλη, αυτός γύρισε την μπάλα με κεφαλιά και με νέα κεφαλιά ο Χάβερτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Το 2-0 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου, αφού ο Χάαλαντ σπατάλησε μία σπουδαία ευκαιρία για τους «πολίτες» και στο 48΄ ο Τζόλης βρήκε έξοχα στην περιοχή τον Οντεγκααρντ, ο Νορβηγός απέφυγε τον Γκβάρντιολ, «έριξε» με μία προσποίηση τον Ντοναρούμα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

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