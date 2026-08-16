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16.08.2026 17:04

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» – Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

16.08.2026 17:04
samarina panygiri

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Η οργή που έχει συσσωρευτεί στον κτηνοτροφικό κόσμο εξαιτίας των απωλειών από την ευλογιά των αιγοπροβάτων μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής στην καρδιά του παραδοσιακού «Τρανού Χορού» στη Σαμαρίνα Γρεβενών, μετατρέποντας για λίγη ώρα τη μεγάλη γιορτή του χωριού σε πεδίο έντονης πολιτικής διαμαρτυρίας.

Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν κτηνοτρόφος της περιοχής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποστεί σοβαρές απώλειες στο κοπάδι του από τη ζωονόσο. Βλέποντας κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται στην εκδήλωση, αντέδρασε έντονα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ο ίδιος και άλλοι άνθρωποι της παραγωγής.

Η παρουσία των κυβερνητικών εκπροσώπων στον «Τρανό Χορό» έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Ο κτηνοτρόφος στράφηκε προς τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και τους ζήτησε να μη συμμετάσχουν στον χορό. 

Στο σημείο βρίσκονταν ο υφυπουργός Μακεδονίας–Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος και η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου. Μπροστά στην ένταση που δημιουργήθηκε και προκειμένου να αποφευχθεί μεγαλύτερη αντιπαράθεση, τα κυβερνητικά στελέχη απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών στελεχών η κατάσταση εκτονώθηκε και ο ιστορικός «Τρανός Χορός» της Σαμαρίνας συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς νέο επεισόδιο. Η πολιτική σκιά, ωστόσο, που έπεσε πάνω στην εκδήλωση είχε ήδη αφήσει το αποτύπωμά της.

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