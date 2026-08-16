Οι… στόχοι της ΔΕΘ: Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, επιχειρήσεις στο «πακέτο» Μητσοτάκη

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Παρότι την περίοδο αμέσως πριν και αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να… κρεμούν ταμπέλα που να γράφει «κλειστό λόγω διακοπών», στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μπορούν να προσφέρουν στους εαυτούς τους μόλις μερικές ημέρες ανάπαυλας πριν από την επιστροφή στη σκληρή πραγματικότητα.

Άλλωστε, ακόμα κι αν οι εκλογές γίνουν – όπως δηλώνει σε όλους τους τόνους ο πρωθυπουργός – την άνοιξη του 2027, ο χρόνος που απομένει μέχρι να στηθούν οι κάλπες ενδεχομένως ίσα που φθάνει για να πετύχει η Ν.Δ. τους βασικούς της στόχους: να επανασυσπειρώσει γύρω της ένα σημαντικό κομμάτι του 41% του 2023, να… καβατζώσει το 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος των δημοσκοπήσεων και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ισχύ των αντιπάλων της και διεκδικητών της εξουσίας. Και, φυσικά, να αποφύγει άλλα «στραβοπατήματα» που θα οδηγήσουν σε πισωγυρίσματα και εσωστρέφεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή ΔΕΘ και τα όσα θα εξαγγείλει από το βήμα στο Βελλίδειο ο πρωθυπουργός για την οικονομική πολιτική του ερχόμενου έτους (μέρος της οποίας, ωστόσο, ενδέχεται να αρχίσει να εφαρμόζεται πιο άμεσα – είπαμε, η χρονιά είναι εκλογική…) αποκτούν κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, καθώς:

● Θα είναι η τελευταία ΔΕΘ της παρούσας κυβέρνησης, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη είτε νωρίτερα, και

● θα είναι η τελευταία – ή εν πάση περιπτώσει, μια από τις τελευταίες – ευκαιρία να… δελεάσει τους ψηφοφόρους, ώστε να στηρίξουν ξανά Ν.Δ. στις κάλπες.

Οι κρίσιμες «ομάδες»

Υπ’ αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο και ειδικά από το οικονομικό επιτελείο συγκλίνουν στο ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης θα είναι απολύτως σαφή και στοχευμένα, επιχειρώντας να απευθυνθούν σε όλες εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που χάρισαν με την ψήφο τους στη Ν.Δ. δύο (τρεις, αν μετρηθούν και οι κάλπες του Μαΐου του 2023) πεντακάθαρες νίκες και την άνεση να κυβερνήσει με αυτοδυναμία για δύο θητείες.

Οι ομάδες αυτές, πάντως, για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά, έχουν πάρει αποστάσεις τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση και είναι αυτές οι αποστάσεις που μοιάζουν να κρατούν τη Ν.Δ. καθηλωμένη σε δημοσκοπικές «χαμηλές πτήσεις», έστω κι αν – μέχρι στιγμής – κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης (παλιά και νέα) δεν δείχνει να μπορεί να αποκτήσει τη δυναμική που θα του επιτρέψει να αμφισβητήσει τη «γαλάζια» κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό.

Ωστόσο, αυτό που αναγνωρίζεται σε Μαξίμου και Πειραιώς είναι ότι όσο η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στα «θέλω» και τα «πρέπει» των ομάδων αυτών, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος η δυσφορία / δυσαρέσκεια να μετατραπεί σε εκλογική διαμαρτυρία.

Κάπως έτσι, η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι το «πακέτο της ΔΕΘ» θα εξαντλήσει κάθε πιθανό δημοσιονομικό περιθώριο, μιλώντας για μέτρα άνω του ενός δισ. ευρώ. Μάλιστα, η επιστολή στην Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για έργα και δαπάνες που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα αποτελεί άλλη μια κίνηση αναζήτησης δημοσιονομικού χώρου – με κάποιες πληροφορίες να ανεβάζουν το ύψος των μέτρων στα δύο δισ., υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι Βρυξέλλες θα ανταποκριθούν θετικά στο αίτημα της Αθήνας.

Ούτως ή άλλως, πάντως, μέσα στο επόμενο διάστημα το «πακέτο» θα «κλειδώσει», αν και οι βασικές κατευθύνσεις του έχουν γίνει γνωστές.

Βέβαια, γενικές αναφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη ή στους συνταξιούχους δεν αποτελούν κάποια έκπληξη. Στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον βρίσκεται στη «χαρτογράφηση» των κοινωνικών ομάδων στις οποίες η κυβέρνηση θα επιδιώξει να απευθυνθεί με τα μέτρα αυτά, θέλοντας να τις φέρει… πίσω στο μαντρί, που έλεγε και ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ. Αυτές, λοιπόν είναι οι εξής:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Βρίσκονται – και λογικά – στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, καθώς το 2019 και το 2023 ψήφισαν εν σώματι Ν.Δ. και συνετέλεσαν τα μάλα στις εκλογικές της νίκες. Πλέον, ωστόσο, με την καθιέρωση της τεκμαρτής φορολόγησής τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πνέουν μένεα κατά της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι έχουν πέσει θύματα υπερφορολόγησης και άδικης συμπεριφοράς.

Σε γενικές γραμμές, αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «μεσαία τάξη» έχει αποστασιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και, πλέον, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να το φέρει πίσω.

Οι πληροφορίες λένε ότι η φιλοσοφία του συστήματος δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι καταπολεμήθηκε η φοροδιαφυγή, ωστόσο εκτιμάται ότι μπορούν να υπάρξουν παρεμβάσεις σε κριτήρια, να διορθωθούν αδικίες και να αποφεύγονται φαινόμενα «υπερφορολόγησης». Άλλωστε στην κυβέρνηση παραδέχονται ότι η μεσαία τάξη ήταν εκείνη που σήκωσε το σημαντικότερο βάρος της ακρίβειας και ότι προφανώς θα πρέπει να ενισχυθεί κι αυτή, όπως και άλλες πιο ευάλωτες ομάδες.

Επιχειρήσεις

Παρότι η κυβέρνηση θεωρείται ως η πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις των τελευταίων χρόνων, ειδικά ο χώρος των μικρομεσαίων αισθάνεται… ζορισμένος, και φορολογικά αλλά και από άποψη ρευστότητας. Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι εξετάζεται μια… τριπλέτα μέτρων, που περιλαμβάνει μείωση της προκαταβολής φόρου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή εκατοστιαία μονάδα και πρόσβαση σε ρευστότητα από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων.

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται από Μαξίμου και Πειραιώς η κρίσιμη μάζα που μπορεί να οδηγήσει τη Ν.Δ. ακόμα και σε μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, εξ ου και το μεγάλο βάρος που αναμένεται να δοθεί σε αυτές τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. «Γαλάζιες» πηγές, μάλιστα, θεωρούν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε αυτές καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ ή την ΕΛ.Α.Σ. και να ανακτήσουν το πλεονέκτημα – αξιοποιώντας και την ανάγκη τους για σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Αγρότες

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις καταβολές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε τις αγροτικές κινητοποιήσεις προκάλεσαν ρήγμα στις σχέσεις της Ν.Δ. με ένα από τα πλέον κρίσιμα κομμάτια του εκλογικού σώματος. «Γαλάζιες» πηγές αναφέρουν ότι από τη στιγμή που το χρήμα άρχισε να ρέει υπήρξε μια κάποια επούλωση του… τραύματος, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι ακόμα και σήμερα επικρατεί δυσφορία και δυσαρέσκεια στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να εξομαλύνει περαιτέρω την κατάσταση, εγγυώμενη ταχύτερες και τακτικές καταβολές των επιδοτήσεων, αλλά και διαβεβαίωση ότι η νέα ΚΑΠ θα λειτουργεί υπέρ των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής. Σημειώνεται, πάντως, ότι ήδη ένας αγροτοσυνδικαλιστής προερχόμενος από τη Ν.Δ., ο Κώστας Ανεστίδης, δήλωσε ότι συντάσσεται με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, δείχνοντας πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες και πόσο κρίσιμη είναι η επαναπροσέγγιση της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο.

Συνταξιούχοι

Παραδοσιακά το πιο… πιστό στη Ν.Δ. κομμάτι των ψηφοφόρων, εντούτοις εκτιμάται ότι οι συνταξιούχοι χρειάζονται κι αυτοί το… κατιτίς τους – πολλώ δε μάλλον, από τη στιγμή που πλήττονται σοβαρά από την ακρίβεια. Οι πληροφορίες λένε ότι η ενίσχυση των 250 ευρώ θα μονιμοποιηθεί (θα χορηγείται μάλλον κάθε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο) και ενδεχομένως θα αυξηθεί στα 300 ευρώ, ενώ παρεμβάσεις εξετάζονται και στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Πάντως, η κυβέρνηση αποκλείει επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, ως δημοσιονομικά αδύνατης.

Δίπλα στους αγρότες τοποθετούνται και οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι – παρότι έχουν πάρει κάποιες εισοδηματικές «ανάσες – συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Το οικονομικό επιτελείο παραδέχεται ότι πλην του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να παρέμβει στις αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, ωστόσο αναζητούνται ιδέες που θα μπορούσαν να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα.

«Το είπαμε, το κάναμε»

Από την άλλη πλευρά, ο πρωθυπουργός έχει ήδη τονίσει ότι η προβολή του έργου της κυβέρνησης και η υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων βρίσκονται στην προμετωπίδα της στρατηγικής της (και) ενόψει ΔΕΘ, καθώς εκτιμά ότι κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύει το προφίλ της αποτελεσματικότητας και της ικανότητάς της να παράγει έργο χρήσιμο για τους πολίτες, αλλά και ότι το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» δίνει ένα είδος εγγύησης στους πολίτες, ότι θα υλοποιήσει όσα υπόσχεται.

Ωστόσο, το σύνθημα αυτό αποτελεί και μια σαφή αντιπαραβολή με την αντιπολίτευση, την οποία η κυβέρνηση κατηγορεί ότι προχωρά σε εξαγγελίες «ό,τι να ’ναι», χωρίς σχεδιασμό, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς να εξηγεί τις συνέπειες των δεσμεύσεών της (π.χ., επιπλέον φόροι). Ο Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει σχετική αναφορά από το βήμα της ΔΕΘ και να εξηγήσει τους κινδύνους που κρύβει η επιστροφή στον λαϊκισμό και στην ακατάσχετη παροχολογία.

Βέβαια, κυβερνητικές πηγές παραδέχονται ότι όσο κι αν το «πακέτο της ΔΕΘ» ικανοποιήσει κάποιες από τις απαιτήσεις κρίσιμων εκλογικά κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, βασικά ζητήματα, όπως η ακρίβεια, που επιμένει, ή το στεγαστικό (για το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξουν αναφορές), παραμένουν επί της ουσίας άλυτα και αφορούν τους πάντες – όπως και η αίσθηση (που καταγράφεται και στις μετρήσεις) ότι υπάρχει θεσμική δυσλειτουργία στη χώρα.

Ωστόσο, αυτό που επισημαίνουν είναι ότι τουλάχιστον τα μέτρα αυτά θα «κλείσουν» κάποιες «πληγές» και θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να σχεδιάσει με ηρεμία τις επόμενες κινήσεις της, μέχρι να στηθούν οι κάλπες.

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