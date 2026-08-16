Τι κάνουμε όταν καούμε από τον ήλιο – Και ποια «γιατροσόφια» χειροτερεύουν την κατάσταση

Takeaways by to pontiki AI Το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί βλάβη του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία και συνδέεται με μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία.

Η άμεση απομάκρυνση από τον ήλιο και η χρήση δροσερών επιθεμάτων ή ενυδατικών προϊόντων βοηθούν στην ανακούφιση του ερεθισμού.

Η κατανάλωση άφθονου νερού κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή της αφυδάτωσης, ενώ τα παυσίπονα μπορούν να μειώσουν τον πόνο.

Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή ουσιών όπως ο πάγος, το γιαούρτι ή τα αρωματικά έλαια, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω ερεθισμό.

Σε περιπτώσεις εμφάνισης πυρετού, εκτεταμένων φουσκαλών ή ενδείξεων μόλυνσης, η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας καθίσταται απαραίτητη για την ασφαλή αντιμετώπιση του προβλήματος.

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Το ηλιακό έγκαυμα δεν είναι απλώς ένα προσωρινό κοκκίνισμα. Πρόκειται για βλάβη του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία συνδέεται σωρευτικά με πρόωρη γήρανση και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αρκετές ώρες μετά την έκθεση και να κορυφωθούν την επόμενη ημέρα.

Οι σωστές πρώτες κινήσεις

Μόλις αντιληφθούμε ότι έχουμε καεί, απομακρυνόμαστε αμέσως από τον ήλιο και παραμένουμε σε δροσερό χώρο. Κάνουμε χλιαρό προς δροσερό ντους ή τοποθετούμε στο δέρμα καθαρά, δροσερά και υγρά επιθέματα για περίπου 10–15 λεπτά. Δεν τρίβουμε την περιοχή και σκουπιζόμαστε ταμποναριστά.

Όσο το δέρμα παραμένει ελαφρώς νωπό, εφαρμόζουμε απαλή ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα ή προϊόν που περιέχει καθαρή αλόη. Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά δροσερά μπάνια και ενυδατική με αλόη ή σόγια για την ανακούφιση του ερεθισμού.

Πίνουμε περισσότερο νερό, επειδή το έγκαυμα τραβά υγρά προς την επιφάνεια του δέρματος και μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση. Για τον πόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό παυσίπονο ή αντιφλεγμονώδες, εφόσον επιτρέπεται από το ιστορικό μας και ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. Άνθρωποι που λαμβάνουν άλλα φάρμακα ή έχουν προβλήματα στο στομάχι, στα νεφρά ή στην καρδιά πρέπει να ρωτήσουν γιατρό ή φαρμακοποιό.

Αν εμφανιστούν φουσκάλες, δεν τις τρυπάμε. Αποτελούν φυσικό προστατευτικό κάλυμμα απέναντι στη μόλυνση. Αν σπάσουν μόνες τους, καθαρίζουμε απαλά την περιοχή, δεν αφαιρούμε το δέρμα και τη σκεπάζουμε με καθαρή, μη κολλητική γάζα.

Πάγος, λάδια και οδοντόκρεμα: Τι αποφεύγουμε

Δεν τοποθετούμε παγάκια ή παγοκύστη απευθείας πάνω στο έγκαυμα. Το υπερβολικό ψύχος μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη βλάβη στο ήδη τραυματισμένο δέρμα. Αν χρησιμοποιηθεί παγοκύστη, πρέπει να είναι τυλιγμένη σε ύφασμα και να εφαρμόζεται μόνο για σύντομα διαστήματα.

Αποφεύγουμε βούτυρο, μαγειρικά ή αιθέρια έλαια και βαριές, αρωματισμένες κρέμες. Δεν «θεραπεύουν» το έγκαυμα και μπορεί να εγκλωβίσουν θερμότητα ή να προκαλέσουν επιπλέον ερεθισμό. Η βαζελίνη έχει θέση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για την προστασία μιας φουσκάλας που έχει ήδη ανοίξει, όχι ως πρώτη κίνηση πάνω σε δέρμα που ακόμη καίει.

Η οδοντόκρεμα, το γιαούρτι, το ξίδι και το οινόπνευμα επίσης δεν αποτελούν θεραπείες. Τα αρώματα, η μενθόλη, τα οξέα και τα άλλα συστατικά τους μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα και να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Αποφεύγουμε ακόμη προϊόντα με βενζοκαΐνη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Πότε χρειάζεται γιατρός

Ζητάμε ιατρική βοήθεια όταν το έγκαυμα καλύπτει μεγάλη επιφάνεια, υπάρχουν εκτεταμένες φουσκάλες ή έχει προσβληθεί το πρόσωπο, τα μάτια ή τα γεννητικά όργανα. Υψηλός πυρετός, ρίγη, έντονος πονοκέφαλος, σύγχυση, ζάλη, ναυτία, εμετός ή λιποθυμία μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρό έγκαυμα, αφυδάτωση ή θερμοπληξία.

Γιατρός χρειάζεται επίσης εάν εμφανιστούν πύον, αυξανόμενο πρήξιμο και πόνος ή κόκκινες γραμμές γύρω από τις φουσκάλες, καθώς αυτά αποτελούν ενδείξεις μόλυνσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν το έγκαυμα αφορά βρέφος ή μικρό παιδί.

Μέχρι να επουλωθεί πλήρως το δέρμα, αποφεύγουμε νέα έκθεση στον ήλιο και καλύπτουμε την περιοχή με χαλαρά, δροσερά ρούχα.

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