Θέατρο στο… σκοτάδι!

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Είμαι πολύ περίεργος γι’ αυτή την παράσταση που ετοιμάζει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος στο θέατρο Αργώ, για να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. Με λίγα λόγια: Τι συμβαίνει όταν η όραση παύει να είναι ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο;



«Το Σκοτάδι», όπως εξηγεί ο σκηνοθέτης, είναι μια βιωματική θεατρική εμπειρία που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία του φωτός. Κατά τη διάρκειά της, ο θεατής καλείται να εγκαταλείψει το βλέμμα και να αφεθεί στις υπόλοιπες αισθήσεις του. Η ακοή, η αφή, η αναπνοή, η εγγύτητα, η μνήμη και η φαντασία γίνονται τα μοναδικά μέσα προσανατολισμού.



Η έμπνευση. Βασισμένη στο εμβληματικό έργο «Οι Τυφλοί» του Μορίς Μέτερλινκ, η παράσταση δεν επιχειρεί μια συμβατική σκηνική μεταφορά του έργου. Αντλεί από τον πυρήνα του την αναμονή, την αγωνία, τον φόβο του αγνώστου, την αβεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και την αίσθηση ότι κάτι αθέατο μας απειλεί, κάτι που ίσως έχει ήδη συμβεί, αλλά αδυνατούμε να το αντικρίσουμε, και μας βυθίζει, όπως και τους ήρωες του έργου, στο απόλυτο σκοτάδι.

Πώς μπορείτε να δείτε την παράσταση. Η είσοδός σας προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων.



Μετά την έναρξη ΔΕΝ επιτρέπεται η είσοδος.

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας ΔΕΝ επιτρέπεται η έξοδος ή η επανείσοδος, στην αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εάν χρειαστεί να αποχωρήσετε, παραμείνετε ακίνητοι και πείτε μία μόνο λέξη: «ΒΟΗΘΕΙΑ».

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, smartwatch ή οποιασδήποτε συσκευής που παράγει φως. Η παράβαση συνεπάγεται άμεση αποβολή από την αίθουσα.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε θεατές άνω των 15 ετών.

INFO



Σύλληψη – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Μετάφραση πρωτότυπου κειμένου: Αντώνης Γαλέος. Εικαστική σύνθεση:Αγγελίνα Παπαχατζάκη. Μουσική: Πάνος Γκίνης. Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη. Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου. Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας. Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου. Παραγωγή: Gr Entertainment. Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Εύα Γαλογαύρου, Σταυριανός Γκάτζιος, Ελένη Δάφνη, Ειρήνη Κατσινούλα, Αυγουστίνος Κούμουλος, Κυριάκος Σαλής, Νικόλας Seymor Σταθόπουλος, Ιωάννα Τζίκα, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Δημήτρης Ψύλλoς



Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-skotadi/- Στα Public και στο 2109213310.