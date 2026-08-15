Η Ουκρανία έχει σχεδόν έτοιμο δικό της πύραυλο: Ο FP-9 που φέρνει τον εφιάλτη στην «καρδιά» της Ρωσίας (Photo)

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Ο πρώτος βαλλιστικός πύραυλος της ουκρανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Fire Point θα είναι έτοιμος αυτό το φθινόπωρο, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλός της στο POLITICO.

Μια κομβική εξέλιξη στην προσπάθεια του Κιέβου να επιβιώσει απέναντι στην αυξανόμενη σφοδρότητα των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Η Ιρίνα Τέρεχ, η οποία εκτελεί και χρέη τεχνικής διευθύντριας (CTO) της Fire Point, ανέφερε ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω στον τακτικό βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς FP-7.

Με βεληνεκές 200 χιλιομέτρων και πολεμική κεφαλή 150 κιλών, ο πύραυλος μπορεί να πλήξει επίγειους στόχους, ενώ παράλληλα τροποποιείται ώστε να ενταχθεί και σε συστήματα αεράμυνας.

Ταυτόχρονα, η Fire Point αναπτύσσει τον βαλλιστικό πύραυλο FP-9, ο οποίος φέρει πολεμική κεφαλή 800 κιλών με βεληνεκές έως και 855 χιλιόμετρα -θέτοντας τη Μόσχα ευθέως εντός του πεδίου βολής του.

Και τα δύο προγράμματα θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία. Το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, την ώρα που το Πεντάγωνο αγωνιά να αναπληρώσει τα δικά του αποθέματα.

Παράλληλα, η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει δικούς της πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να καταστρέφει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία -και ειδικά εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.

Η έλλειψη αναχαιτιστικών επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό ρωσικών πυραύλων να βρει στόχο, ενώ οι επιθετικές δυνατότητες της Μόσχας ενισχύονται πλέον και από τους Βορειοκορεάτες συμμάχους της.

«Ο FP-7 βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία απαιτεί έναν ορισμένο αριθμό δοκιμαστικών εκτοξεύσεων σε συνθήκες μάχης βάσει ειδικού πρωτοκόλλου», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Τέρεχ.

«Θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις εκτοξεύσεις, θα αποδείξουμε την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της μάχης εναντίον του εχθρού και στη συνέχεια θα είναι έτοιμος για συμβασιοποίηση».

Η ίδια πρόσθεσε ότι, αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, «είναι απόλυτα ρεαλιστικό να είναι έτοιμος μέχρι αυτό το φθινόπωρο».

Το χρονοδιάγραμμα της Fire Point επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν και σημείωσε ότι η μαζική αξιοποίηση του FP-7 θα απαιτήσει σημαντική διεθνή συνεργασία: «Όσον αφορά τη μαζική εφαρμογή, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, διότι υπάρχουν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από την Ουκρανία… υπάρχουν ορισμένα εξαρτήματα που προέρχονται από άλλες χώρες».

Ο FP-7 αποτελεί κομβικό τμήμα του πρώτου κοινού ευρωπαϊκού αντιβαλλιστικού συστήματος με την ονομασία Freyja. Η Fire Point θα προμηθεύσει τους πυραύλους και τους εκτοξευτές, ενώ οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα αναλάβουν την κατασκευή εξαρτημάτων, καθώς και των ραντάρ επιτήρησης και εντοπισμού.

«Δεν μπορώ να μοιραστώ λεπτομέρειες, καθώς είναι θέμα των εταίρων μας το αν θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτό. Ωστόσο, όλα προχωρούν αρκετά γρήγορα. Όλοι οι εταίροι κινούνται στους ρυθμούς των ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών», δήλωσε η Τέρεχ.

Η ίδια υπογράμμισε επίσης την πολυπλοκότητα της μετατροπής ενός απλού πυραύλου εδάφους-εδάφους σε αναχαιτιστικό σύστημα αεράμυνας.

«Η αεροδυναμική τους μορφή και οι αρχές παραγωγής είναι παρόμοιες, αλλά οι λειτουργίες τους διαφέρουν. Ο ένας πρέπει απλώς να πετάξει από το σημείο Α στο σημείο Β και να πλήξει τον στόχο. Ο άλλος έχει την πολύ πιο σύνθετη αποστολή να εντοπίσει και να αναχαιτίσει έναν κινούμενο στόχο», εξήγησε.

Ο μελλοντικός αναχαιτιστής του συστήματος Freyja θα παραχθεί σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη θα μοιάζει με τους πυραύλους PAC-2 των Patriot, οι οποίοι εκρήγνυνται δίπλα στον στόχο τους, ενώ η δεύτερη θα αναλάβει την πιο περίπλοκη αποστολή της απευθείας πρόσκρουσης (hit-to-kill), όπως κάνουν οι προηγμένοι PAC-3.

«Είναι πολύ πιο γρήγορο να κατασκευάσουμε έναν πύραυλο τύπου PAC-2», σημείωσε η Τέρεχ, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφιερώσουμε δεκαετίες για να εφεύρουμε τη δική μας τεχνολογία άμεσου πλήγματος (hit-to-kill), οπότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σταδιακά… και στο μέλλον θα μάθουμε να κατασκευάζουμε τους δικούς μας πυραύλους παρόμοιους με τους PAC-3».

Κατασκευάζοντας ουκρανικούς πυραύλους

Παράλληλα με την ανάπτυξη των δικών της δυνατοτήτων, η Ουκρανία πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας παραχώρησης αδείας από τις ΗΠΑ, προκειμένου να κατασκευάζει η ίδια πυραύλους PAC-3. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα στον Ζελένσκι ότι μια τέτοια συμφωνία είναι πιθανή, ωστόσο στη συνέχεια έκανε πίσω, πιέζοντας το Πεντάγωνο να αναπληρώσει τα δικά του αποθέματα μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ εξάντλησαν τεράστιες ποσότητες πυραύλων κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Η Τέρεχ τόνισε ότι θα προτιμούσε μια ξεχωριστή συμφωνία που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να κατασκευάζει κεφαλές αυτοκατεύθυνσης -το αυτόνομο σύστημα πλοήγησης στο ρύγχος του πυραύλου που τον οδηγεί στον στόχο- χαρακτηρίζοντάς το ως το «πιο κρίσιμο και δυσκολότερο στην παραγωγή εξάρτημα». Ανέφερε επίσης ότι ο μεγάλου βεληνεκούς FP-9 θα είναι έτοιμος αυτό το φθινόπωρο «αν κανείς δεν επέμβει στο έργο μας». Αυτό θα κατατάξει την Ουκρανία ανάμεσα στις μόλις 12 χώρες παγκοσμίως που διαθέτουν τέτοιου είδους τεχνολογία.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία βασίζεται κυρίως σε drones μεγάλου βεληνεκούς -συμπεριλαμβανομένου του FP-1 της Fire Point με βεληνεκές έως 2.300 χιλιόμετρα και του FP-2 με βεληνεκές 700 χιλιόμετρα- για τη συνεχιζόμενη εκστρατεία πλήγματος στις ρωσικές υποδομές διύλισης πετρελαίου και στον εφοδιαστικό κολοσσό Wildberries.

«Φέτος επιτεθήκαμε στη Ρωσία με διπλάσιο αριθμό drones από όσα χρησιμοποίησε εκείνη εναντίον μας», δήλωσε η Τέρεχ. «Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε το 2022. Και το πετύχαμε όλοι μαζί: ο ουκρανικός στρατός, οι πολιτικοί και οι παραγωγοί. Είναι η δική μας αυτόνομη δυνατότητα, χωρίς να χρειάζεται πλέον να ζητάμε άδεια για να πλήξουμε στόχους».

Τώρα, η Ουκρανία αναπτύσσει τη δυνατότητα να καταφέρει πολύ πιο φονικά πλήγματα στη Ρωσία με πυραύλους.

Η Fire Point διαθέτει ήδη τους πυραύλους κρουζ FP-5 Flamingo, οι οποίοι φέρουν πολεμική κεφαλή 1 τόνου σε απόσταση έως και 3.000 χιλιόμετρα, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο σποραδικά. Ένας βαλλιστικός πύραυλος όπως ο FP-9 θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να αναχαιτιστεί από τη ρωσική αεράμυνα και θα μπορούσε να καταστρέψει τις ίδιες τις ρωσικές βάσεις εκτόξευσης -κάτι που είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να προσπαθεί κανείς να καταρρίψει τους εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους στον αέρα.

Στο στόχαστρο της Μόσχας τα ουκρανικά εργαστήρια

Καθώς η Fire Point αναπτύσσει νέους πυραύλους και τους προωθεί στην παραγωγή, η Ρωσία επιχειρεί να πλήξει τα ουκρανικά εργαστήρια και τα εργοστάσια κατασκευής.

Η Μόσχα θεωρεί την ουκρανική βαλλιστική τεχνολογία και την αυξανόμενη παραγωγή drones μέσου και μεγάλου βεληνεκούς ως σοβαρές απειλές και πραγματοποιεί συνεχείς αναγνωριστικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, αναπληρωτής αρχηγός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας.

«Προσπαθούν να μας εμποδίσουν από το να περάσουμε στη μαζική παραγωγή αυτών των όπλων», σημείωσε. Η Τέρεχ επιβεβαίωσε τη ρωσική απειλή.

«Κανείς εκτός από τους εταίρους μας δεν θέλει η Ουκρανία να εξοπλιστεί με τους δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους. Γι’ αυτόν τον λόγο εργαζόμαστε υπό καθεστώς τεράστιας πίεσης», κατέληξε.

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