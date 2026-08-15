Ισραηλινός στρατός: Η επιδρομή με 7 νεκρούς σε χωριό στον νότιο Λίβανο είχε στόχο έναν διοικητή της Χεζμπολάχ

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε την αυγή στο λιβανέζικο χωριό Ανσάρ, όπου οι αρχές ανέφεραν επτά θανάτους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, είχε ως στόχο έναν διοικητή της Χεζμπολάχ, ο οποίος σκοτώθηκε.

Ο στρατός τόνισε ότι «έπληξε ένα αρχηγείο της Δύναμης αλ-Ραντουάν», μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι η επιδρομή σκότωσε «τον Αλί Σαμίρ αλ-Χατζ Χασάν, διοικητή ενός τάγματος της Δύναμης αλ-Ραντουάν».

Ο στρατός επιβεβαίωσε επίσης έναν «ισχυρισμό» ότι «η οικογένεια του Χασάν βρισκόταν μαζί του μέσα στο στρατιωτικό αρχηγείο», διευκρινίζοντας ότι η οικογένεια «δεν ήταν ο στόχος της επιδρομής».

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετά των επτά νεκρών στην επίθεση στην Ανσάρ είναι τρία παιδιά και δύο γυναίκες.

Οι σημερινές ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο ήταν οι φονικότερες από τις συμφωνίες του Ιουνίου που έφεραν κάποια ύφεση στην εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Αυτές έρχονται εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο με το Ισραήλ έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε ότι οι σημερινές φονικές ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν «ξεκάθαρο μήνυμα» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, εν όψει της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στην Ρώμη τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θέλει να διεξάγει νέες, πιο φιλόδοξες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ,.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ θα πρέπει να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις και να τις κάνουν πολύ πιο σοβαρές, όχι να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα», τόνισε ο Ντόρον Σπίλμαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν έναν κοινό εχθρό: την Χεζμπολάχ.

Οι φονικότερες ισραηλινές επιθέσεις από τις συμφωνίες του Ιουνίου

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σε νεότερο απολογισμό των φονικότερων ισραηλινών επιθέσεων από τις συμφωνίες του Ιουνίου που έφεραν κάποια ύφεση στην εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε υποδομές της σιιτής ένοπλης οργάνωσης στη διάρκεια της νύχτας σε μια ζώνη ασφαλείας, στον νότιο Λίβανο, απαντώντας όπως υποστήριξε σε ενέργειες εναντίον των στρατιωτών του.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν ένα σπίτι στο χωριό Ανσάρ, ενώ τέσσερις άλλοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ντέιρ Ελ Ζαχράνι, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Μεταξύ των επτά νεκρών στην Ανσάρ είναι τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στις ισραηλινές επιθέσεις.

Τα σημερινά πλήγματα είναι μία από τις φονικότερες επιθέσεις στον Λίβανο εβδομάδες αφότου η χώρα συμφώνησε σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο με το Ισραήλ έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ. Το πλαίσιο προβλέπει την παραμονή ισραηλινών στρατευμάτων στον κατεχόμενο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και να αναλάβει τον έλεγχο ο στρατός του Λιβάνου. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση απέρριψε τους όρους αυτούς χαρακτηρίζοντάς τους παράδοση.

Η Χεζμπολάχ απείλησε με τα κατάλληλα αντίποινα μετά τις ισραηλινές επιδρομές και κάλεσε την Βηρυτό να σταματήσει της «ταπεινωτικές» διαπραγματεύσεις που διεξάγει με το Ισραήλ από τον Απρίλιο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε ότι οι σημερινές ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν «ξεκάθαρο μήνυμα» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, εν όψει της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στην Ρώμη τον Σεπτέμβριο.

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