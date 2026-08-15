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15.08.2026 20:06

Νταμπλ μεταλλίων για τον Σίσκο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Χάλκινο με ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα (Video)

15.08.2026 20:06
Siskos

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Νταμπλ μεταλλίων από τον Απόστολο Σίσκο, μετά και το χάλκινο μετάλλιο με ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα.

Μετά το ασημένιο στα 200μ. ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και στα 200μ πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που ανήκει στον Ολυμπιακό, με μία τρομερή κούρσα στον τελικό των 200μ. πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με 1:54.13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ (1:55.55) που είχε πετύχει στον ημιτελικό.

Μάλιστα, έφτασε «μια ανάσα» από το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο κέρδισε τελικά ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.06, ενώ μακράν πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, σε 1:51.72.

Ο 21χρονος Απόστολος Σίσκος δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει ανέβει στο βάθρο στο Παρίσι, αλλά το έχει κάνει δύο φορές και σε δύσκολα αγωνίσματα όπως είναι τα 200μ ύπτιο και 200μ πεταλούδα.

Αυτό είναι το 4ο μετάλλιο για την Ελλάδα στα 200μ πεταλούδα σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αφού ο Γιάννης Δρυμωνάκος είχε κατακτήσει στο παρελθόν ένα ασημένιο και δύο χάλκινα.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. πεταλούδα ανδρών:

  1. Λεόν Μαρσάν (Γαλλία) 1:51.72
  2. Ρίτσαρντ Μάρτον (Ουγγαρία) 1:54.06
  3. Απόστολος Σίσκος (ΕΛΛΑΔΑ) 1:54.13
  4. Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 1:54.23
  5. Κριστόφ Χμιελέφσκι (Πολωνία) 1:54.74
  6. Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:54.89
  7. Αρμπιντέλ Γκονζάλεθ (Ισπανία) 1:54.97
  8. Μίχαλ Χμιελέφσκι (Πολωνία) 1:55.42
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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 20:50
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Νταμπλ μεταλλίων για τον Σίσκο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Χάλκινο με ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα (Video)

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