Europa League και Conference League: Τα ζευγάρια των play off – Οι αντίπαλοι ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

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Με την πρόκριση της Λεχ Πόζναν επί της Κλάκσβικ ολοκληρώθηκε ο Γ΄ προκριματικός γύρος του Europa League και διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των play off σε Europa και Conference League. Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Europa League, ενώ στο Conference League ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Χράντετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν.

Τα ζευγάρια των play off του Europa League

Στο Europa League, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία, με τις πρώτες αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες για τις 20 Αυγούστου και τους αγώνες ρεβάνς για τις 27 Αυγούστου.

Αναλυτικά τα 12 ζευγάρια:

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Κραϊόβα (Ρουμανία) – Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)

Σεντ Τρούιντεν (Βέλγιο) – Ομόνοια (Κύπρος)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Εγκνατία (Αλβανία) – Λίλεστρομ (Νορβηγία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Μιέλμπι (Σουηδία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Τουν (Ελβετία)

Μπεσίκτας (Τουρκία) – Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία) – Άαρχους (Δανία)

ΟΦΗ (Ελλάδα) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Πώς συμπληρώνεται η League Phase του Europa League

Οι νικητές των 12 ζευγαριών θα προκριθούν στη League Phase του Europa League.

Εκεί θα βρεθούν επίσης επτά ομάδες που θα αποκλειστούν στα play off του Champions League, καθώς και οι τέσσερις ομάδες που αποκλείστηκαν στον Γ΄ προκριματικό γύρο: Ολυμπιακός, Σεντ Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας και Στουρμ Γκρατς.

Απευθείας θέση στη League Phase έχουν ήδη εξασφαλίσει οι Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ από την Αγγλία, οι Μίλαν και Γιουβέντους από την Ιταλία, οι Ρεάλ Σοσιεδάδ και Θέλτα Βίγκο από την Ισπανία, οι Χοφενχάιμ και Λεβερκούζεν από τη Γερμανία, οι Μαρσέιγ και Ρεν από τη Γαλλία, η Άλκμααρ από την Ολλανδία και η Τορεένσε από την Πορτογαλία.

Conference League: Το «παζλ» των play off

Η Κλάκσβικ, μετά τον αποκλεισμό της από τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League, μεταφέρθηκε στο Conference League, συμπληρώνοντας έτσι τα 24 ζευγάρια των play off.

Στη συγκεκριμένη φάση συνεχίζουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του την Μπραν από τη Νορβηγία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

ΠΑΟΚ (Ελλάδα) – Μπραν (Νορβηγία)

Βίκινγκουρ (Ισλανδία) – Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Κουόπιο (Φινλανδία)

Ντρίτα (Κόσοβο) – Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) – Ρίγα FC (Λετονία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)

Μάδεργουελ (Σκωτία) – Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) – Μονακό (Μονακό)

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) – Κοπεγχάγη (Δανία)

Χαρτς (Σκωτία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Τρόμσο (Νορβηγία) – Μπράιτον (Αγγλία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ρακόβ (Πολωνία)

Αταλάντα (Ιταλία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Γάνδη (Βέλγιο) – Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Μίντιλαντ (Δανία) – Ριέκα (Κροατία)

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Γιάμπλονετς (Τσεχία)

Νόρντζελαντ (Δανία) – Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) – Πάφος FC (Κύπρος)

Σιόν (Ελβετία) – Άγιαξ (Ολλανδία)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Τβέντε (Ολλανδία) – Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Χετάφε (Ισπανία) – Παρτιζάν (Σερβία)

Λουγκάνο (Ελβετία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Η συνέχεια στο Conference League

Οι νικητές των 24 ζευγαριών θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Εκεί θα δώσουν επίσης το «παρών» οι 12 ομάδες που θα αποκλειστούν στα play off του Europa League.

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