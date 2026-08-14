Βρετανία: Νεκρός ο 41χρονος πρώην καθηγητής του Κέιμπριτζ μετά το σκάνδαλο με το ακαδημαϊκό του βιογραφικό

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο αιφνίδιος θάνατος του 41χρονου Τζέισον Άρντεϊ, πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ο οποίος είχε παραιτηθεί στις 5 Αυγούστου, εν μέσω έρευνας για στοιχεία του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού του βιογραφικού.

Ο Άρντεϊ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου σε διεύθυνση στο Μπάτερσι, στο νότιο Λονδίνο. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ο θάνατός του χαρακτηρίζεται απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος. Η αιτία του θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή και η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον ιατροδικαστή.

BREAKING: Former Cambridge University professor Jason Arday found dead.



The academic had resigned from the university last week following accusations of plagiarism



🔗 https://t.co/4sQb4niL5Q pic.twitter.com/pOa7OO8zAB — Sky News (@SkyNews) August 14, 2026

Η παραίτηση και η έρευνα του Κέιμπριτζ

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, το Κέιμπριτζ είχε ανακοινώσει επίσημη έρευνα για ακαδημαϊκά προσόντα και τιμητικές θέσεις που εμφανίζονταν στο βιογραφικό του Άρντεϊ.

Είχαν προηγηθεί αμφισβητήσεις από πανεπιστήμια στη Βρετανία, στις ΗΠΑ και στη Νότια Αφρική σχετικά με θέσεις που αποδίδονταν στον ίδιο, μεταξύ άλλων στο Ohio State University, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και στο Nelson Mandela University.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της έρευνας, ο Άρντεϊ παραιτήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Jesus College. Τόνισε ότι η αποχώρησή του δεν αποτελούσε παραδοχή των καταγγελιών, αποδίδοντας την απόφασή του στην έντονη δημόσια πίεση και στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστήριζε, δεχόταν.

The youngest-ever black professor at Cambridge University is accused of plagiarizing his academic writing.



The University of Cambridge has launched an investigation into media darling Jason Arday.



Cambridge is investigating various allegations, including a claim by Arday that… pic.twitter.com/cEIz0Ri9cA — Collin Rugg (@CollinRugg) August 10, 2026

Οι καταγγελίες για τη διατριβή και το βιογραφικό

Ερωτήματα είχαν τεθεί και για τη διδακτορική του διατριβή, με επικριτές του να υποστηρίζουν ότι τμήματά της παρουσίαζαν ομοιότητες με εργασία άλλου φοιτητή. Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει λάθη, αλλά απέρριπτε κατηγορηματικά ότι υπήρξε σκόπιμη λογοκλοπή.

Το Κέιμπριτζ είχε διευκρινίσει ότι δεν ήταν αρμόδιο να εξετάσει τη διατριβή, καθώς το διδακτορικό είχε απονεμηθεί από το Liverpool John Moores University.

Παράλληλα, είχαν αμφισβητηθεί και άλλοι ισχυρισμοί που είχαν αποδοθεί στον Άρντεϊ σχετικά με σπουδές, φιλανθρωπική δράση, εθελοντική εργασία και προηγούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο ίδιος είχε δώσει εξηγήσεις για αρκετές από αυτές τις αναφορές και αρνείτο ότι είχε επιχειρήσει να παραπλανήσει.

Μια πορεία με μεγάλη προβολή

Ο Άρντεϊ είχε εργαστεί στα πανεπιστήμια Roehampton, Durham και Glasgow και το 2021 έγινε καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αργότερα απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα στο Κέιμπριτζ, όπου προβλήθηκε ως ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του πανεπιστημίου και ως ένα από τα πρόσωπα που συμβόλιζαν την ενίσχυση της διαφορετικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Είχε επίσης πολιτική παρουσία, καθώς είχε κατέβει ως υποψήφιος με το Εργατικό Κόμμα στις δημοτικές εκλογές του 2018 στο Κρόιντον, χωρίς να εκλεγεί, ενώ είχε συνεργαστεί και με τη φιλανθρωπική οργάνωση Get Further.

Λίγο πριν από τον θάνατό του είχε κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Great and Unfortunate Things», ενώ η βρετανική έκδοση είχε προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου από τη Simon & Schuster.

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