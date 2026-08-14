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14.08.2026 09:05

Βρετανία: Ο Φάρατζ κέρδισε τις επαναληπτικές εκλογές στο Κλάκτον, αλλά «νικητής» βγήκε ο… Κόμης Μπινφέις

14.08.2026 09:05
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Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του «Reform U.K.», του λαϊκιστικού δεξιού κόμματος της Βρετανίας, κέρδισε τις επαναληπτικές εκλογές που ο ίδιος προκάλεσε όταν παραιτήθηκε εν μέσω κοινοβουλευτικής έρευνας για πιθανές οικονομικές παρατυπίε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Φάρατζ νίκησε εύκολα δεκάδες περιθωριακούς και «για πλάκα» υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και ο Κόμης Μπινφέις, ο οποίος φορούσε κοστούμι με κράνος έναν κάδο απορριμμάτων. Κανένα από τα άλλα μεγάλα κόμματα της Βρετανίας δεν συμμετείχε στην εκλογική αναμέτρηση στο Κλάκτον-ον-Σι, χαρακτηρίζοντάς την ως πολιτικό τέχνασμα που σκηνοθέτησε ο ηγέτης του «Reform» για να αποσπάσει την προσοχή από την έρευνα. Ο Φάρατζ, ο οποίος δεν παρέστη στην επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σε απόκλιση από την πολιτική παράδοση της Βρετανίας, έλαβε 22.239 ψήφους. Ο Κόμης Μπινφέις, ένας χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Τζον Χάρβεϊ, 46 ετών, συγγραφέας και κωμικός, έλαβε 9.455 ψήφους.

Η συμμετοχή ήταν ελαφρώς υψηλότερη από το αναμενόμενο, με 35.401 ψηφοφόρους, το 44% του εκλογικού σώματος, να συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με το BBC. Ο ηγέτης του κόμματος «Reform» βρίσκεται υπό έρευνα από τον Επίτροπο Κοινοβουλευτικών Προτύπων για τη μη δήλωση ενός δώρου ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο έλαβε τις εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές του 2024. Ο κ. Φάρατζ έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για τη δωρεά, την οποία έλαβε από τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, έναν Βρετανό κρυπτο-δισεκατομμυριούχο που εδρεύει στην Ταϊλάνδη. Σε κάποια φάση ο Φάρατζ ανέφερε ότι επρόκειτο για ανταμοιβή για το Brexit, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δήλωσε ότι προοριζόταν για την κάλυψη των εξόδων της προσωπικής του ασφάλειας.

Η ξαφνική παραίτηση

Τον περασμένο μήνα, ο Φάρατζ παραιτήθηκε ξαφνικά από τη βουλευτική έδρα που κατείχε από το 2024 και ανακοίνωσε αμέσως ότι θα ήταν ξανά υποψήφιος στις επακόλουθες αναπληρωματικές εκλογές, δηλώνοντας ότι ήθελε μια νέα εντολή από τους ψηφοφόρους του στο Κλάκτον, μια παράκτια περιοχή στο Έσεξ της Αγγλίας, για να αποδείξει ότι οι ψηφοφόροι του δεν έδιναν σημασία στις κατηγορίες. «Ο λαός του Κλάκτον πρέπει να κρίνει τις πράξεις μου», είπε στην ομιλία παραίτησής του τον Ιούλιο. «Αυτές οι επαναληπτικές εκλογές θα είναι μια αναμέτρηση του λαού εναντίον του κατεστημένου».

Ο Φάρατζ αναφέρθηκε στην ομιλία του στην έρευνα για παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας σχετικά με το δώρο του Χάρμπορν, και πρόσθεσε επίσης ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια έρευνα για παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας». Λίγες ημέρες νωρίτερα, η εφημερίδα «The Sunday Times» του Λονδίνου είχε δημοσιεύσει ότι ένας από τους στενούς συνεργάτες του κ. Φάρατζ, ο Τζορτζ Κότρελ, είχε παράσχει μη δηλωμένα οφέλη στον Φάρατζ, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες ασφάλειας, προσωπικό για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στέγαση. Ο Φάρατζ έχει δηλώσει έκτοτε ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει τα οφέλη αυτά, καθώς τα είχε λάβει πριν από την εκλογή του στο Κοινοβούλιο.

Ο κώδικας δεοντολογίας του Κοινοβουλίου ορίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να δηλώνουν τυχόν οφέλη που έλαβαν κατά τους 12 μήνες πριν από την εκλογή τους, εκτός αν αυτά μπορούν να θεωρηθούν «αμιγώς προσωπικά δώρα». Προσθέτει: «Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο το πιθανό κίνητρο του δωρητή όσο και η χρήση για την οποία προορίζεται το δώρο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το όφελος πρέπει να δηλώνεται».

Ο Φάρατζ είναι σύμμαχος του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος προειδοποιεί εδώ και καιρό για μια «εισβολή» μεταναστών και καταγγέλλει σφοδρά το «κατεστημένο». Τον Μάιο, το κόμμα «Reform» κέρδισε σχεδόν 1.500 έδρες στα δημοτικά συμβούλια. Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό των ψήφων του ήταν μόλις περίπου 26%, σημειώνοντας πτώση από το ποσοστό άνω του 30% που είχε καταγράψει το προηγούμενο έτος. Αρκετές πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η υποστήριξη προς το κόμμα έχει πέσει κάτω από το 25%, ενώ το Εργατικό Κόμμα έχει πάρει το προβάδισμα.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν συνεχή πτώση, καθώς αυξάνονται οι κατηγορίες για αθέμιτη αποκάλυψη οικονομικής υποστήριξης. Ωστόσο, τα στελέχη του «Reform» ήταν πάντα πολύ σίγουρα ότι ο Φάρατζ θα ανακτούσε την έδρα του στο Κλάκτον, το οποίο ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του Brexit, το εμβληματικό του αίτημα. Την τελευταία φορά που κατέβηκε εκεί, κατά τις γενικές εκλογές του 2024, κέρδισε με 46,2% των ψήφων, ενώ ο υποψήφιος του Συντηρητικού Κόμματος ήρθε δεύτερος με 27,9%.

Πάντως, ο μεγάλος «νικητής» της αναμέτρησης είναι ο Κόμης Μπινφέις, ο οποίος υποσχέθηκε την κατασκευή τουλάχιστον μιας κατοικίας προσιτής τιμής, και επιτέθηκε στον Φάρατζ υποσχόμενος να «περάσει περισσότερο χρόνο στο Κλάκτον-ον-Σι παρά στην Ουάσινγκτον», να αποκλείσει τους βουλευτές που παραιτούνται εν μέσω της κοινοβουλευτικής περιόδου από τις επακόλουθες επαναληπτικές εκλογές και να «μην δεχτεί κανένα δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχους του κρυπτονομίσματος (στη Γη)». Επιδίωξε να εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision και δήλωσε ότι θα φέρει τον διαγωνισμό στο Κλάκτον το 2028 αν κερδίσει.Σχετικά, δε, με το ζήτημα του ενδυματολογικού κώδικα στο Κοινοβούλιο, ο Μπινφέις είπε: «Αν οι άνθρωποι ψηφίσουν τον Μπινφέις, θα πάρουν τον Μπινφέις… Ξέρω ότι υπάρχουν κοινοβουλευτικοί κανόνες που λένε ότι δεν μπορείς να φοράς κοστούμι. Απλά θα πρέπει να αλλάξω αυτούς τους κανόνες».

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