ΗΠΑ: Απειλούν το Ιράν με πρωτοφανή οικονομική απομόνωση – Νέα μέτρα την επόμενη εβδομάδα

Takeaways by to pontiki AI Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων και του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών λόγω του αδιεξόδου στο στενό του Ορμούζ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η διατήρηση χαμηλών τιμών στο πετρέλαιο και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Η στρατηγική αυτή επιλέγεται εν μέρει λόγω της ανάγκης διαχείρισης των αμερικανικών αποθεμάτων οπλικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης αντιπαράθεσης.

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Με οικονομική απομόνωση σε επίπεδα «που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος» απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για την επόμενη εβδομάδα. Η Ουάσιγκτον επιλέγει να εντείνει την οικονομική πίεση και τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, καθώς παραμένει το αδιέξοδο γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας την Πέμπτη στο συντηρητικό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, προανήγγειλε συνδυασμό πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης και συνέχισης του αποκλεισμού που εμποδίζει τη διακίνηση αγαθών από και προς τα ιρανικά λιμάνια.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών κάλεσε μάλιστα σε αναμονή για νέες ανακοινώσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα, χωρίς να αποκαλύψει τη φύση ή το εύρος των μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η στρατηγική της Ουάσιγκτον παρουσιάζεται ως συνδυασμός δύο βασικών μοχλών: της οικονομικής ασφυξίας και του φυσικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο Μπέσεντ συνέκρινε την προσέγγιση αυτή με την πίεση που έχουν ασκήσει οι ΗΠΑ σε χώρες όπως η Κούβα και η Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός μπορεί να έχει καθοριστικές οικονομικές συνέπειες.

Πρώτος στόχος οι τιμές του πετρελαίου, λέει ο Βανς

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε παρουσιάσει με ιδιαίτερα σαφή τρόπο τις προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι «στόχος υπ’ αριθμόν ένα» είναι να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης για τους Αμερικανούς, ενώ ως δεύτερη προτεραιότητα έθεσε την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Ο Βανς επισήμανε ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί στην αρχή της ένοπλης σύγκρουσης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πορεία επίτευξης και των δύο στόχων.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Διαφορετική ιεράρχηση από την αρχή του πολέμου

Η τοποθέτηση του Βανς διαφοροποιείται από τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί ο βασικός αμερικανικός στόχος κατά την έναρξη της σύγκρουσης, όταν η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν βρισκόταν στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης Τραμπ. Σε προηγούμενες δηλώσεις του, μάλιστα, ο ίδιος ο Βανς είχε χαρακτηρίσει αυτόν τον στόχο πρωταρχικό για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει εμφανιστεί περισσότερο επιφυλακτικός σε σχέση με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης απέναντι σε μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε τώρα να ευθυγραμμίζεται με την έμφαση που δίνει η Ουάσιγκτον στην οικονομική πίεση.

Όπως ανέφερε, άλλοτε η αμερικανική κυβέρνηση επικεντρώνεται στην ενεργειακή διάσταση της κρίσης και άλλοτε στις στρατιωτικές και πυρηνικές παραμέτρους, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει «πολλά εργαλεία» και επιλέγει πώς θα τα χρησιμοποιεί.

Από την αισιοδοξία για συμφωνία στην οικονομική πίεση

Η νέα σκληρή γραμμή του Μπέσεντ έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις του ίδιου.

Στις 4 Αυγούστου είχε δηλώσει στο CNBC ότι θεωρούσε πιθανή μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ακόμη και άμεσα για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Οι δηλώσεις εκείνες είχαν συμβάλει σε άνοδο της Wall Street και αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Έκτοτε, όμως, το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει, με τις δύο πλευρές να επιμένουν στους όρους που έχουν θέσει για την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο στενό.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται έτσι να επιστρέφει στην οικονομική πίεση ως βασικό μέσο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, με τις νέες κυρώσεις να εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που συνδυάζει οικονομικά και στρατιωτικά μέσα.

Το στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο

Το στενό του Ορμούζ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κεντρικά σημεία της αντιπαράθεσης, καθώς αποτελεί κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η συνεχιζόμενη ένταση έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα και έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια, τις τιμές του πετρελαίου και τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αξιοποιήσει την οικονομική της ισχύ προκειμένου να εξαναγκάσει το Ιράν σε υποχωρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η διπλωματική οδός δείχνει να έχει περιορισμένα περιθώρια.

Και τα αμερικανικά αποθέματα όπλων στην εξίσωση

Την ίδια ώρα, η συνέχιση μιας παρατεταμένης στρατιωτικής αντιπαράθεσης δημιουργεί και επιχειρησιακά διλήμματα για τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να συνυπολογίσει και την ταχεία μείωση των αποθεμάτων ορισμένων τύπων πυραύλων ακριβείας και μακράς εμβέλειας, καθώς και άλλων προηγμένων οπλικών συστημάτων.

Η πίεση στα αμερικανικά αποθέματα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που ενισχύει τη στροφή προς τις οικονομικές κυρώσεις και τον αποκλεισμό ως μέσα άσκησης πίεσης στην Τεχεράνη, την ώρα που η αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή.

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