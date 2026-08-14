«Σαρώνουν» το Αιγαίο τα μελτέμια: Απαγορευτικό από Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά

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Τα θυελλώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το επόμενο 48ωρο, με ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα.

Αποτέλεσμα είναι το πρωί της Παρασκεύης (14/8) να υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι.

Όσον αφορά τον Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγια του «Blue Star Πάρος» για Σύρο, Τήνο, Μύκονο, όπως και τα δρομολόγια του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και του «Champions Jet» για Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο και Μήλο.

ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με φεύγουν με «σχέδιο ταξιδιού», που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν.

Αντίθετα κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν πριν την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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