Ο V των BTS αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ακοής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την αποκάλυψη ότι αντιμετωπίζει απώλεια ακοής στο ένα αυτί και υποβάλλεται σε θεραπεία έκανε ο V των BTS, εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας του συγκροτήματος.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης την Τετάρτη, ο 30χρονος τραγουδιστής ανέφερε ότι αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το αποκαλύπτει στους θαυμαστές του.

«Εάν η ακοή στο αριστερό μου αυτί βρίσκεται στο 100%, στο δεξί είναι μόλις περίπου στο 30%» είπε ο V, του οποίου το αληθινό όνομα είναι Kim Tae-hyung.

BTS star V reveals hearing loss battle during livestream https://t.co/6HkSz5Odds — BBC News (World) (@BBCWorld) August 13, 2026

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

Αρχικά δεν το αντιμετώπισε όσο σοβαρά έπρεπε καθώς πίστευε ότι ήταν απλώς «ζήτημα ψυχικής δύναμης». Τώρα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και επισκέπτεται τακτικά το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το BBC, ο V ξεκίνησε τη στρατιωτική του θητεία το 2023 και απολύθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Αυτή την περίοδο, οι BTS πραγματοποιούν την πρώτη τους παγκόσμια περιοδεία μετά από χρόνια, με τίτλο «Arirang World Tour», στην οποία εμφανίζονται και τα επτά μέλη, καθώς ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Νότια Κορέα.

Η περιοδεία ξεκίνησε τον Απρίλιο, ενώ η χθεσινή ζωντανή μετάδοση έγινε αμέσως μετά το τέλος των συναυλιών στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ.

Μαζί με τον V εμφανίστηκε και ο Jungkook, ο οποίος μίλησε για έναν τραυματισμό στην κνήμη που τον ταλαιπωρεί κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους.

Τους επόμενους μήνες, το συγκρότημα θα συνεχίσει την περιοδεία του σε πόλεις ανά το κόσμο όπως το Λος ‘Αντζελες, το Μπουένος Άιρες, τη Μπανγκόκ, το Σίδνεϊ και το Χονγκ Κονγκ.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Φόνος στην πρεσβεία» – Η Ντέιβισον δεν είναι Αγκάθα Κρίστι (photos/video)

«Snake Island»: Adrien Brody και Sean Penn πρωταγωνιστούν στο θρίλερ για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης θα τιμήσει τον Steven Spielberg στο Film Benefit 2026